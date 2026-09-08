Правительство дало зеленый свет критикуемой реформе системы оценивания успеваемости учащихся
Во вторник правительство поддержало вызвавшие неоднозначные отзывы поправки к стандартам основного и общего среднего образования, предусматривающие существенное изменение порядка оценивания учебных достижений школьников, в том числе условий сдачи и оценивания централизованных экзаменов.
Вопрос об отказе от минимального порога оценки на централизованных экзаменах оставлен следующему правительству.
Уже с этого учебного года ученики 4-9-х классов смогут исправлять не более трети полученных по соответствующему учебному предмету суммативных оценок. Каждую оценку, которую ученик решит улучшить, можно будет попытаться повысить один раз.
При расчете одной трети от количества суммативных оценок будет применяться принцип математического округления до целого числа. Школы самостоятельно будут определять конкретный порядок исправления оценок, в том числе то, какие оценки ученик сможет исправлять, каким образом и когда.
В свою очередь, ученикам 1-3-х классов будет предоставлена возможность в течение учебного года исправлять полученные по учебному предмету суммативные оценки, каждую из них - один раз. Министерство образования и науки (МОН) поясняет, что в этой возрастной группе такой подход направлен на своевременную поддержку учебного процесса, особенно на закрепление основных навыков и содействие учебному прогрессу школьника. Ученик также сможет улучшить суммативную оценку за достигаемый результат, которая указывается в табеле.
В 4-9-х классах планируется сбалансировать возможность повышения учебных результатов с необходимостью сохранить значение суммативной оценки. МОН указывает, что ограничение в одну треть предусмотрено для того, чтобы улучшение оценок не превратилось в параллельную систему повторного оценивания.
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Школы будут обязаны обеспечить равные права на исправление суммативных оценок для всех учеников независимо от их учебных достижений или ранее полученной оценки. Улучшение оценки задумано как продолжение учебного процесса и будет связано с обратной связью от педагога, дополнительными учебными заданиями, консультациями или другими мерами по совершенствованию знаний и навыков ученика.
Отдельный порядок предусмотрен для учеников с особыми потребностями, для которых разработан индивидуальный план освоения образовательной программы. Порядок повышения их суммативных результатов будет определяться в соответствии с мерами поддержки и организацией учебного процесса, предусмотренными индивидуальным планом.
Поправки также предусматривают отказ от принципа обязательного взвешивания суммативных оценок. В дальнейшем педагог сможет применять весовые коэффициенты для суммативных оценок, если это будет педагогически обосновано, однако конкретный порядок будет определять учебное заведение.
После вступления поправок в силу школам потребуется уточнить свои внутренние правила оценивания. Учебные заведения сохранят автономию в определении конкретного порядка исправления оценок, однако должны будут обеспечить объективную оценку, отражающую фактические учебные достижения ученика.
В то же время отказываться от минимального порога оценки на централизованных экзаменах как условия для получения свидетельства об основном образовании, как это предусматривалось изначально, не придется. При этом предполагалось сохранить 20%-й порог на централизованных экзаменах по латышскому языку и математике как условие для зачисления в 10-й класс.
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Министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) признала, что уступает в этом вопросе, поскольку против установления порога уже ранее возражали Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийский союз самоуправлений (ЛСС), а также партнеры по коалиции.
До конца октября МОН должно подготовить поправки к закону об общем образовании, которые предоставят Кабинету министров право устанавливать минимальный уровень учебных достижений для зачисления на программы общего среднего образования.
Министерству также поручено оценить возможности расширения предложения по программам профессионального образования для молодежи после получения основного образования и увеличить количество финансируемых государством мест в 2027/2028 учебном году.
До конца сентября министерство должно оценить возможности профессиональных учебных заведений по увеличению набора на программы профессионально-технического образования с учетом доступных квалификаций, регионального охвата заведений и доступности общежитий. О результатах оценки необходимо будет проинформировать комиссию Сейма по образованию, науке и культуре.
Решения также предусматривают меры по улучшению освоения естественных наук. До конца октября должен быть разработан план поддержки для школ и педагогов, а также обеспечена методическая поддержка при введении государственной проверочной работы по естественным наукам. В этом учебном году также предусмотрены мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов.
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В сотрудничестве с самоуправлениями МОН должно оценить, достаточно ли в школах учебных пособий для освоения естественных наук, включая учебники и цифровые ресурсы. Если будут выявлены недостатки, до конца октября правительству должны быть представлены предложения по их устранению для учеников 7-9-х классов.
Правительство также поручило оценить необходимость централизованных экзаменов высшего уровня. До 15 февраля следующего года МОН должно представить информацию о целесообразности организации этих экзаменов начиная с 2028/2029 учебного года.
В свою очередь, до 15 мая 2027 года должны быть разработаны предложения по изменениям в предложении программ профессионального образования и квалификаций в среднесрочной перспективе, а также по их финансированию в следующий период планирования фондов Европейского союза.
Совместно с другими учреждениями сферы образования МОН также предстоит осуществлять надзор за реализацией подхода к улучшению суммативных оценок школьников и до 27 июня следующего года подготовить его оценку.
В дополнение к изменениям в порядке оценивания школьников правительство также приняло правила о сроках проведения государственных проверочных работ в 2026/2027 учебном году.
Как сообщалось, предложенная МОН реформа оценивания достижений школьников вызвала критику как со стороны партнеров по коалиции, так и отраслевых организаций, поскольку продвигалась в спешке. Партнеры призвали сначала обсудить реформу.
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Ранее правительство неоднократно откладывало рассмотрение этого вопроса.