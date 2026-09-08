Правительство дало зеленый свет критикуемой реформе системы оценивания успеваемости учащихся

В свою очередь, ученикам 1-3-х классов будет предоставлена возможность в течение учебного года исправлять полученные по учебному предмету суммативные оценки, каждую из них - один раз. Министерство образования и науки (МОН) поясняет, что в этой возрастной группе такой подход направлен на своевременную поддержку учебного процесса, особенно на закрепление основных навыков и содействие учебному прогрессу школьника. Ученик также сможет улучшить суммативную оценку за достигаемый результат, которая указывается в табеле.