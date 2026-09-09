Согласно новому порядку государство сможет быстрее отчуждать недвижимость жителей Латвии

У собственника ничего не будет изыматься без компенсации, и его права не изменятся. Как и прежде, компенсация должна быть справедливой и соответствовать фактической стоимости недвижимости. Если ранее проведенная оценка недвижимости устарела, перед принятием решения объект потребуется оценить повторно.