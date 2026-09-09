Согласно новому порядку государство сможет быстрее отчуждать недвижимость жителей Латвии
Процесс добровольного отчуждения недвижимости, необходимой для общественных нужд, станет проще и быстрее. Это предусматривают поддержанные правительством поправки Министерства юстиции, направленные на сокращение бюрократии.
Как сообщает Министерство юстиции, речь идет, например, о случаях, когда недвижимость требуется для строительства дороги, железной дороги или другого общественно значимого объекта. После определения справедливой компенсации отдельное решение Кабинета министров об отчуждении собственности больше не потребуется.
Например, при реализации проекта Rail Baltica такие решения Кабинета министров до сих пор требовались более чем в 100 случаях. Отказ от этого дополнительного этапа позволит сократить процедуру отчуждения примерно на месяц, а собственник сможет быстрее получить положенную ему компенсацию.
Что это означает на практике?
Например, если для строительства новой дороги, железной дороги или другого необходимого обществу объекта требуется часть принадлежащего частному лицу земельного участка, сначала определяется справедливая компенсация собственнику. Сейчас после этого необходимо дополнительно подготовить отдельный документ для правительства, согласовать его в нескольких учреждениях и утвердить в Кабинете министров.
В дальнейшем этот дополнительный этап больше не потребуется. После определения справедливой компенсации ответственное учреждение сможет сразу предложить собственнику заключить соглашение о добровольном отчуждении недвижимости.
У собственника ничего не будет изыматься без компенсации, и его права не изменятся. Как и прежде, компенсация должна быть справедливой и соответствовать фактической стоимости недвижимости. Если ранее проведенная оценка недвижимости устарела, перед принятием решения объект потребуется оценить повторно.
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Изменения будут распространяться на случаи, когда собственник и государство или самоуправление могут договориться о добровольном отчуждении недвижимости. Если достичь соглашения не удастся, нынешний порядок сохранится: вопрос об отчуждении собственности потребуется направить на рассмотрение Кабинета министров и Сейма.
Законопроект еще предстоит рассмотреть Сейму.