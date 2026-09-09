Какие АЗС в Латвии должны работать при отключении электричества: генераторы установят не везде
Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике проанализировала проблемы, выявленные августовской бурей. В центре внимания депутатов оказались доступность топлива в кризисных ситуациях и обеспечение бесперебойной работы автозаправочных станций (АЗС).
Во время бури во многих местах Латвии жители не могли заправить автомобили, поскольку из-за перебоев с электричеством и связью АЗС не работали. Генераторами была оборудована лишь часть станций, а проблемы со связью и передачей данных затрудняли оплату.
По данным Министерства экономики, в Латвии насчитывается около 500 АЗС, из которых генераторами оборудованы примерно 70. В нескольких краях нет ни одной заправочной станции, способной продолжать работу при отключении электричества.
Комиссия подчеркнула, что в каждом крае должна быть как минимум одна АЗС, способная работать и в кризисной ситуации. При этом депутаты призвали учитывать плотность населения и расстояния между населенными пунктами.
Представители торговцев топливом, в свою очередь, указали на необходимость определить стратегически важные АЗС, которые должны быть обеспечены альтернативными источниками энергии. По их мнению, требование оборудовать генераторами все заправочные станции было бы несоразмерным и потребовало бы значительных инвестиций.
22 августа и в ночь на 23 августа практически всю территорию Латвии накрыла сильная буря, в результате которой электроснабжение было нарушено примерно у 280 000 домохозяйств. Наиболее масштабные повреждения и перебои с электричеством произошли в центральной и юго-восточной частях страны. Были также нарушены услуги мобильной связи. Эта буря признана сильнейшей летней бурей в Латвии с 1966 года.
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