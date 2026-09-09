Какие АЗС в Латвии должны работать при отключении электричества: генераторы установят не везде

22 августа и в ночь на 23 августа практически всю территорию Латвии накрыла сильная буря, в результате которой электроснабжение было нарушено примерно у 280 000 домохозяйств. Наиболее масштабные повреждения и перебои с электричеством произошли в центральной и юго-восточной частях страны. Были также нарушены услуги мобильной связи. Эта буря признана сильнейшей летней бурей в Латвии с 1966 года.