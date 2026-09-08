Латвия готова отправить своих военных в Ормузский пролив - какова будет их задача?
Латвия готова отправить до 20 военнослужащих в Ормузский пролив для разминирования, однако не станет воевать на стороне США против Ирана. Правительство уже одобрило участие, теперь последнее слово за Сеймом.
Правительство во вторник поддержало участие Национальных вооруженных сил (НВС) в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Окончательное решение об участии Латвии должна будет принять Сейм. Проект решения предусматривает участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции, а также в многонациональной операции под руководством Великобритании и Франции до 1 сентября 2028 года.
Ранее сообщалось, что Латвия может направить для участия в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива не более 20 военнослужащих.
Латвия планирует внести свой вклад, направив подразделение Военно-морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов, обладающее возможностями автономных систем разминирования. Оно будет работать в составе более широкой водолазной группы во время операций по разминированию.
Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов НВС в оперативные или тактические штабы операций. Они будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и непосредственно в районе проведения операций.
Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и координации работ по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечить беспрепятственное право транзитного прохода через него. При этом Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.
На основании оценок, предоставленных странами, возглавляющими операции, прогнозируется, что полное разминирование Ормузского пролива в рамках более широкой операции по обеспечению свободы судоходства может занять от 12 до 16 месяцев.
В случае положительного решения Сейма Министерство обороны проведет переговоры с участвующими сторонами, чтобы договориться об обеспечении, необходимом латвийскому контингенту в районе операции.