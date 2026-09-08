Латвия готова отправить своих военных в Ормузский пролив - какова будет их задача?

Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и координации работ по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечить беспрепятственное право транзитного прохода через него. При этом Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.