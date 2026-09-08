Рижан призовут на день отказаться от машин: что произойдет в городе 22 сентября

Европейская неделя мобильности завершится 22 сентября Международным днем без автомобиля. В этот день Рижская дума закроет парковку у Ратуши в Старой Риге и призовет компании и организации последовать этому примеру хотя бы на один день. Работникам предложат отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт, велосипед или пешие прогулки.