Рижан призовут на день отказаться от машин: что произойдет в городе 22 сентября
С 16 по 22 сентября в Риге пройдет Европейская неделя мобильности. Город подготовил десятки бесплатных занятий, велозаезды, прогулки, семейные мероприятия и День без автомобиля. В прошлом году Рига заняла первое место в конкурсе Еврокомиссии за программу недели мобильности, поэтому в этом году инициативу продолжат под девизом "Рига для движения и радости".
В городе пройдет более 70 бесплатных занятий
В течение недели жителям предложат более 70 бесплатных занятий и активностей. Среди них будут йога, фитнес, цигун, скандинавская ходьба, уличные тренировки и походы. Для части мероприятий потребуется предварительная регистрация.
21 сентября в Ильгюциемсе состоится "Прогулка здоровья для сениоров". Участников ждет разминка с физиотерапевтом и примерно двухчасовая прогулка с гидом по маршруту "Зеленый Ильгюциемс".
Кроме того, в течение недели пройдут несколько велозаездов. 16 сентября маршрут пройдет через Пурвциемс и Плявниеки, 20 сентября участники отправятся по направлению Рига - Бабите, а 22 сентября состоится заезд в сторону Бишумуйжи и Кекавы. Предварительная регистрация на эти велопрогулки не требуется.
С 16 по 22 сентября пройдет международный шаговый челлендж "Шагай за свой город!", который организуют EIT Urban Mobility и приложение Walk15.
Жителей Риги приглашают присоединиться к городской команде и набирать как можно больше шагов. В прошлом году Рига заняла в этом соревновании второе место, уступив Вильнюсу.
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Твидовый велопробег и семейный праздник в Болдерае
Одним из главных событий недели станет традиционный Рижский твидовый велопробег, который пройдет 19 сентября. Участников приглашают надеть одежду в стиле ретро, подготовить велосипеды и вместе проехать по улицам города. В этом году старт запланирован у Ботанического сада Латвийского университета, а финиш - в квартале Калнциема.
В тот же день в Болдерае на улице Стурманю пройдет большой семейный праздник. В программе - творческие и спортивные занятия, показательные выступления по велотриалу, выступление иллюзиониста Эджуса, концерты Валтерса Пуце и Дайниса Тениса, а завершит день выступление группы "Autobuss debesīs".
На время мероприятия участок улицы Стурманю будет закрыт для автомобильного движения.
Твидовый заезд в 2025 году
20 сентября в столице состоялся Рижский Твидовый заезд — одно из самых элегантных и ожидаемых событий латвийской велокультуры.
В Старой Риге завершится эксперимент с пешеходной улицей
20 сентября закончится инициатива выходной пешеходной улицы на улице Альберта и части улицы Антонияс. До этого времени жители и гости города смогут еще несколько выходных провести там без автомобильного движения, спокойно гуляя по району и посещая местные кафе и рестораны.
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Еще до официального начала недели мобильности, 11 сентября, в Агенскалнсе пройдет "Вечер соседей улицы Межа". Там жители смогут познакомиться с изменениями городской среды, которые были реализованы в рамках международного проекта Just Streets.
22 сентября Рига отметит День без автомобиля
Европейская неделя мобильности завершится 22 сентября Международным днем без автомобиля. В этот день Рижская дума закроет парковку у Ратуши в Старой Риге и призовет компании и организации последовать этому примеру хотя бы на один день. Работникам предложат отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт, велосипед или пешие прогулки.
Для школьников в этот день организуют специальный "велобус" - совместный заезд в школу по городским велодорожкам. Акция пройдет для учеников Рижской 84-й средней школы и должна показать, как можно безопасно добираться на занятия на велосипеде.