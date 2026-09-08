Латвия выделяет миллиарды на оборону, но закупать у своих компаний пока боится
Латвия тратит на оборону рекордные 2,16 млрд евро, но сколько из этих денег получает собственная оборонная промышленность? Евродепутат Рейнис Познякс считает, что местным компаниям государство по-прежнему выделяет недостаточно.
Оборонный бюджет Латвии в 2026 году достиг 4,73% ВВП, или 2 157 966 637 евро. Какая часть этой суммы фактически остается в Латвии - в оборонных компаниях страны? Ранее Latvijas Avīze пришла к выводу, что невозможно определить, составляет ли это 10%, указанные в Стратегии развития оборонной промышленности, или больше.
Нежелание Министерства обороны размещать заказы у местных компаний не готовит Национальные вооруженные силы и Государственную пограничную охрану к новому типу войны, практикуемому государством-агрессором. Со сменой министра обороны период нерешительности закончился.
Вторая причина медленных изменений - процедура закупок. Получает ли латвийская оборонная промышленность достаточную поддержку со стороны государственных закупок? "Нет, недостаточную", - отвечает депутат Европарламента Рейнис Познякс. "Однако я понимаю и другую сторону вопроса. Многие наши компании очень молоды. Если государство покупает критически важную систему у компании, которая существует всего несколько лет, возникает вопрос: что будет через пять лет, кто будет поддерживать эту систему? Но есть и компании, которые работают в Украине уже много лет и доказали свои возможности. В этом плане следует быть смелее. Это особенно актуально для FPV-дронов. Их нужно покупать не только для боевых целей, но и для обучения. Их нужно обкатать, протестировать и освоить. Нельзя научиться работать с дронами в теории. Их нужно использовать на практике. Практического опыта работы с дронами можно добиться только в Украине.
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Каждый год Латвия выделяет не менее 20 миллионов евро Международной коалиции дронов для оказания помощи Украине. За последний год в украинскую местную индустрию дронов было инвестировано еще 10 миллионов евро".
В Огрском крае работает компания DK Unity которая уже два года поставляет Украине тысячи систем. "Одно из самых популярных решений предназначено для уничтожения бронетехники, а параллельно разрабатываются дроны-перехватчики для борьбы с атакующими беспилотниками, в том числе дронами типа "Шахед"", - рассказал член правления предприятия Владимир Русанов. Компания сотрудничает со своим украинским партнером NEDZH, который обеспечивает техническую поддержку и связь с конечными пользователями.