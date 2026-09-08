Латвия выделяет миллиарды на оборону, но закупать у своих компаний пока боится

Вторая причина медленных изменений - процедура закупок. Получает ли латвийская оборонная промышленность достаточную поддержку со стороны государственных закупок? "Нет, недостаточную", - отвечает депутат Европарламента Рейнис Познякс. "Однако я понимаю и другую сторону вопроса. Многие наши компании очень молоды. Если государство покупает критически важную систему у компании, которая существует всего несколько лет, возникает вопрос: что будет через пять лет, кто будет поддерживать эту систему? Но есть и компании, которые работают в Украине уже много лет и доказали свои возможности. В этом плане следует быть смелее. Это особенно актуально для FPV-дронов. Их нужно покупать не только для боевых целей, но и для обучения. Их нужно обкатать, протестировать и освоить. Нельзя научиться работать с дронами в теории. Их нужно использовать на практике. Практического опыта работы с дронами можно добиться только в Украине.