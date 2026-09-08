Гости из 22 стран едут в Лиепаю - начинается большая международная встреча
В Лиепае с 9 по 12 сентября пройдет международная встреча сети культурных столиц Европы ECoC Family Meeting 2026. Она соберет 87 участников из 22 стран, которые обсудят влияние культуры на развитие городов и поделятся опытом в преддверии 2027 года, когда Лиепая станет культурной столицей Европы.
Культурные столицы Европы встречаются в Лиепае
Ежегодная встреча ECoC Family Meeting традиционно проходит в городе, который в следующем году станет культурной столицей Европы. На этот раз ее совместно организуют две будущие культурные столицы Европы 2027 года - Лиепая и португальская Эвора.
В Лиепае встретятся руководители и создатели программ прошлых, нынешних и будущих культурных столиц Европы, а также представители международных культурных сетей и исследовательских организаций.
В центре рабочей программы окажется долгосрочное влияние статуса культурной столицы Европы на развитие городов. Участники обменяются опытом международного сотрудничества, развития культурных сетей и вовлечения общества, а также обсудят роль культуры в развитии городов.
Отдельное внимание уделят тому, как обеспечить преемственность после завершения года культурной столицы и продолжить начатые в его рамках инициативы.
О своем опыте расскажет Львов
Одна из дискуссий будет посвящена опыту украинского Львова, который претендовал на звание культурной столицы Европы. Директор украинского Института стратегии культуры Юлия Хомчин расскажет о процессе подачи заявки, продолжении начатых проектов после неполучения титула и значении этой инициативы для Украины в условиях войны.
Читайте продолжение после рекламы
Председатель правления фонда Liepāja 2027 Инта Шориня отмечает, что статус культурной столицы Европы - это не просто культурная программа на один год, а долгосрочный процесс, способный способствовать переменам в городе, развитию культурной среды и укреплению принадлежности к общему европейскому культурному пространству.
В Лиепаю приедут представители 22 стран
Участники встречи будут представлять Великобританию, Бельгию, Чехию, Францию, Эстонию, Италию, Латвию, Литву, Черногорию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Испанию, Украину, Венгрию, Германию и Швецию.
В этом году исполняется 20 лет с момента создания платформы сотрудничества ECoC Family. За это время сформировалась широкая сеть обмена опытом и знаниями, объединяющая прошлые, нынешние и будущие культурные столицы Европы.
Во время встречи гости познакомятся с культурными пространствами и городской средой Лиепаи, в том числе посетят Каросту. В завершение программы участники отправятся с ознакомительным визитом в Кулдигу.
Проведение ECoC Family Meeting 2026 в Лиепае станет частью подготовки к 2027 году, когда город получит статус культурной столицы Европы.