Не подвели: Ринкевич поблагодарил синоптиков за работу и точные прогнозы
Президент Эдгар Ринкевич после разрушительной августовской бури поблагодарил специалистов за точные прогнозы, которые помогли службам и жителям подготовиться к удару стихии.
Точные прогнозы могут спасти не только имущество, но и жизни. Президент Латвии Эдгар Ринкевич после разрушительной августовской бури поблагодарил специалистов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) за своевременные предупреждения, которые позволили подготовиться к удару стихии.
Во вторник президент посетил LVĢMC, где ознакомился с работой специалистов в области метеорологии, климата, геологии и качества воздуха, а также с тем, как в центре собирают и анализируют данные. Отдельное внимание Ринкевич уделил прогнозам перед августовской бурей. По его словам, своевременные предупреждения дали возможность ответственным службам и жителям подготовиться к критическому моменту и последующей ликвидации последствий.
Президент отметил высокую точность работы специалистов LVĢMC. По его мнению, прогнозы позволяют людям заранее планировать свои действия в зависимости от ожидаемых погодных условий. Августовская буря, по словам Ринкевича, стала наглядным напоминанием о том, насколько важно воспринимать прогнозы синоптиков всерьез.
"Августовская буря напомнила, насколько важно прислушиваться к прогнозам синоптиков, чтобы позаботиться о безопасности", - подчеркнул президент.
Речь идет о буре, которая обрушилась на Латвию 22 августа и продолжалась в последующую ночь. Скорость ветра в отдельных местах превышала 30 метров в секунду. Стихия нанесла масштабный ущерб электросетям - пострадали как распределительные, так и передающие сети. В момент максимальных отключений без электричества одновременно оставались до 285 тысяч потребителей.
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