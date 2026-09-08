Не подвели: Ринкевич поблагодарил синоптиков за работу и точные прогнозы

Во вторник президент посетил LVĢMC, где ознакомился с работой специалистов в области метеорологии, климата, геологии и качества воздуха, а также с тем, как в центре собирают и анализируют данные. Отдельное внимание Ринкевич уделил прогнозам перед августовской бурей. По его словам, своевременные предупреждения дали возможность ответственным службам и жителям подготовиться к критическому моменту и последующей ликвидации последствий.