Экономист предупредил, что уже в сентябре жителей Латвии ждет серьезный виток роста стоимости жизни
В августе инфляция в Латвии вновь ускорилась: цены за месяц выросли на 0,3%, а за год - на 3,2%. Главными причинами стали подорожание топлива и тепла, причем в сентябре давление на кошельки жителей может усилиться еще больше. Об этом говорится в комментарии экономиста Петериса Страутиньша.
В августе потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с июлем, хотя обычно в это время наблюдается месячная дефляция. В основном это связано с сезонным снижением стоимости фруктов и овощей и в определенной степени молочной продукции, где рост цен обычно останавливается.
Наибольший интерес перед публикацией августовских данных вполне обоснованно вызывали цены на продукты питания и возможность более детально оценить влияние налоговой политики. В июле продукты подешевели по сравнению с июнем гораздо сильнее (-2,0%), чем обычно в этом месяце (примерно -0,4%). В августе по сравнению с июлем снижение уже соответствовало обычному для этого месяца уровню - на 1,2%.
В ценах на некоторые продукты все еще ощущалось влияние снижения НДС, в других случаях этот эффект уже ослабевает. Можно было ожидать, что влияние снижения ставки наиболее отчетливо проявится в самом начале, когда еще можно достаточно точно измерить действия производителей и торговцев. В дальнейшем будет все сложнее определить, какими были бы цены без налоговых изменений. Контуры этой альтернативной истории постепенно размываются. Даже сами участники рынка уже не знают, что было бы, если бы изменений не произошло.
Есть товары, за ценами на которые потребители следят особенно внимательно, поскольку часто их покупают и хорошо помнят их стоимость. Такие товары могут служить ориентиром, позволяющим судить об уровне цен во всем магазине. Типичный пример - обычный пакет молока.
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Есть и другие товары, реальную стоимость которых покупатели представляют гораздо хуже, поэтому за них можно без особого риска просить больше. Подобное происходит не только с продуктами питания. Например, в магазинах стройматериалов типичными ценовыми ориентирами для покупателей являются мешок цемента и лист гипсокартона.
Главным "виновником", лишившим покупателей сезонной дефляции в августе, стало подорожание транспорта, которое добавило к общему уровню цен 0,29%. Цены на топливо со временем, пусть и приблизительно, следуют за стоимостью нефти. К сожалению, в сентябре ожидается еще одно повышение.
Как отмечает экономист, ожидается, что в сентябре годовая инфляция заметно ускорится и превысит 3,5%. Возможности налоговых изменений по снижению цен на продукты, похоже, уже исчерпаны, а стоимость жизни продолжит расти из-за энергоносителей.
В частности, ожидается дальнейшее повышение тарифов на тепло - городские предприятия продолжают сообщать о подорожании теплоснабжения. Дороже станет и топливо. Причиной станет истощение запасов прочности мирового энергетического рынка, которые до сих пор защищали потребителей от еще более значительного роста цен.
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