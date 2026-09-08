Экономист предупредил, что уже в сентябре жителей Латвии ждет серьезный виток роста стоимости жизни

В ценах на некоторые продукты все еще ощущалось влияние снижения НДС, в других случаях этот эффект уже ослабевает. Можно было ожидать, что влияние снижения ставки наиболее отчетливо проявится в самом начале, когда еще можно достаточно точно измерить действия производителей и торговцев. В дальнейшем будет все сложнее определить, какими были бы цены без налоговых изменений. Контуры этой альтернативной истории постепенно размываются. Даже сами участники рынка уже не знают, что было бы, если бы изменений не произошло.