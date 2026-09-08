Лето ненадолго вернется - в среду температура в Латвии поднимется до +27 градусов

В Латгале и Селии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, на остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +11...+17 градусов.