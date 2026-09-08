Лето ненадолго вернется - в среду температура в Латвии поднимется до +27 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Лето ненадолго вернется - в среду температура в Латвии поднимется до +27 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Среда будет самым теплым днем на этой неделе - температура воздуха составит от +19 градусов местами на побережье до +27 градусов на юге, юго-востоке страны, прогнозируют синоптики.

В Латгале и Селии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, на остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +11...+17 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, а днем повысится до +26 градусов.

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