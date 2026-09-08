Два грузовика столкнулись в Салацгриве: пострадавших пришлось освобождать из машин

Около 11:40 в Салацгриве на Таллинском шоссе, которое на этом участке называется улицей Пернавас, столкнулись два грузовика. Сразу после аварии движение было перекрыто в обоих направлениях, однако сейчас его восстановили по одной полосе. В ДТП пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.