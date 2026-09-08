Два человека пострадали в столкновении грузовиков в Салацгриве.
Аварии и происшествия
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Два грузовика столкнулись в Салацгриве: пострадавших пришлось освобождать из машин
В Салацгриве столкнулись два грузовика. Двух пострадавших пришлось освобождать из машин, а спасатели также ликвидировали утечку дизельного топлива и газа. Движение по Таллинскому шоссе пока организовано по одной полосе.
Около 11:40 в Салацгриве на Таллинском шоссе, которое на этом участке называется улицей Пернавас, столкнулись два грузовика. Сразу после аварии движение было перекрыто в обоих направлениях, однако сейчас его восстановили по одной полосе. В ДТП пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили агентству LETA, что спасатели извлекли из транспортных средств двух пострадавших и передали их медикам. Кроме того, спасатели устранили утечку дизельного топлива и газа из автомобилей. В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели приводят в порядок проезжую часть.