Запрет уже действует: таможня не пропустила из России "желтую" прессу и детективные романы

При этом новые правила имеют важную особенность. Национальный запрет распространяется не на любые перемещения товаров, а на определенные таможенные процедуры, применяемые именно в Латвии. VID отдельно разъясняет, что товары из России или другой страны за пределами ЕС могут получить статус товаров Союза, если в другом государстве ЕС, например в Эстонии, им уже была применена процедура выпуска в свободное обращение, то есть импорта.