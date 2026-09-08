Запрет уже действует: таможня не пропустила из России "желтую" прессу и детективные романы
Латвийская таможня за первую неделю сентября дважды остановила попытки частных лиц ввезти из России журналы и книги, включая "желтую" прессу, садоводческие издания и детективы.
Первые попытки обойти новые ограничения уже зафиксированы. С 1 по 6 сентября латвийская таможня дважды обнаружила случаи, когда частные лица пытались ввезти из России в Латвию книги и периодические издания. Среди отправлений были журналы о садоводстве, издания так называемой "желтой прессы", а также детективные романы.
Причина отказа - с 1 сентября в Латвии действует национальный запрет на импорт из России и Беларуси ряда промышленных товаров, подпадающих под определенные коды Комбинированной номенклатуры ЕС. В перечень, в частности, входят печатные книги, газеты, изображения и другие полиграфические изделия, а также рукописи, машинописные тексты и планы.
В этих двух случаях Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) не разрешило выпустить товары в свободное обращение в Латвии.
При этом новые правила имеют важную особенность. Национальный запрет распространяется не на любые перемещения товаров, а на определенные таможенные процедуры, применяемые именно в Латвии. VID отдельно разъясняет, что товары из России или другой страны за пределами ЕС могут получить статус товаров Союза, если в другом государстве ЕС, например в Эстонии, им уже была применена процедура выпуска в свободное обращение, то есть импорта.
После этого при перемещении таких товаров внутри таможенной территории ЕС таможенные формальности не требуются. В результате их ввоз из другой страны ЕС в Латвию уже не находится под контролем таможенных служб. Таким образом, новые ограничения касаются непосредственно определенных процедур импорта в Латвии, а не любого перемещения таких товаров внутри Евросоюза.