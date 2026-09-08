Представитель МИД: "Неофициальная информация гласит, что в Непале найдены вещи, которые могли принадлежать туристам"

При этом сезон муссонов в Непале еще не завершился, что продолжает осложнять ситуацию. "Дороги размыты, даже те, которые непосредственно не пострадали от наводнения. Каждый раз, когда начинается дождь, он очень сильный. Спасибо спасателям, которые действительно выполняют впечатляющую работу. Мы желаем им как можно больше сил и выдержки", - заявил Барканс.