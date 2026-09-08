Представитель МИД: "Неофициальная информация гласит, что в Непале найдены вещи, которые могли принадлежать туристам"
Представитель Консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии в Непале Юргис Барканс сообщил последние новости о гражданах Латвии, которые числятся пропавшими без вести в Непале.
"Сегодня уже 14-й день после наводнения. Немного о последних новостях. По неофициальной информации, на китайской стороне обнаружены предметы, которые могли принадлежать иностранным туристам, находившимся на пограничном пункте между Непалом и Китаем", - сообщил Барканс в социальных сетях.
"К сожалению, новостей о самих туристах пока нет. Но мы надеемся, что вскоре они могут появиться", - добавил он.
Барканс рассказал, что в Непале, как и в Риге, накануне прошли молитвы за пропавших без вести. "Мы зажгли свечи. Почтили пропавших минутой молчания", - сообщил представитель Консульского департамента, отметив, что 7 сентября в Непале был объявлен день траура.
7 сентября в Рижском Домском соборе состоялась молитва за пропавших в результате трагедии в Непале и их близких. В мероприятии приняли участие в том числе высшие должностные лица государства.
По словам Барканса, сейчас к пограничному пункту допустили и иностранные СМИ, которые публикуют материалы о ситуации на месте и ходе поисково-спасательных работ.
"Просматривая эти видео, в целом можно представить реальные масштабы катастрофы", - отметил он.
При этом сезон муссонов в Непале еще не завершился, что продолжает осложнять ситуацию. "Дороги размыты, даже те, которые непосредственно не пострадали от наводнения. Каждый раз, когда начинается дождь, он очень сильный. Спасибо спасателям, которые действительно выполняют впечатляющую работу. Мы желаем им как можно больше сил и выдержки", - заявил Барканс.
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