С 1 апреля 2027 года могут ввести новый налоговый режим для небольших заработков

Чтобы пользоваться новым режимом, человеку потребуется открыть специальный счет доходов от хозяйственной деятельности. Все платежи за услуги или товары будут поступать на этот счет, а информация автоматически передаваться в Службу государственных доходов Латвии (VID). На основании данных банка VID будет учитывать оборот и уплаченный налог, а также подготавливать необходимую информацию для деклараций в системе электронного декларирования. Это означает, что человеку не придется самостоятельно рассчитывать налог после каждого полученного платежа.