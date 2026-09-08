С 1 апреля 2027 года могут ввести новый налоговый режим для небольших заработков
В Латвии хотят упростить жизнь тем, кто подрабатывает частными уроками, делает маникюр на дому, помогает с садом или оказывает другие небольшие услуги. Для таких людей планируют ввести отдельный упрощенный налоговый режим со ставкой 10% от оборота.
Во вторник, 8 сентября, Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала в третьем чтении поправки к Закону о налоге на микропредприятия. Если изменения окончательно одобрит Сейм, новый порядок начнет действовать с 1 апреля 2027 года.
Новая система рассчитана на людей, которые ведут небольшую хозяйственную деятельность и получают от нее сравнительно скромный доход. Главная идея - сократить бюрократию и сделать легальную подработку проще.
"Наша цель - уменьшить бюрократию для людей, которые в небольшом объеме ведут хозяйственную деятельность, при этом сохранив простой и понятный порядок уплаты налогов. Новое регулирование поможет выйти из серой зоны и работать легально, а регистрация и налоговое администрирование во многом будут автоматизированы", - заявила председатель комиссии Айва Виксна.
Ставка так называемого налога на микропредприятия для начинающих составит 10% от оборота. То есть налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов.
Упрощенный порядок будет доступен физическим лицам, чей годовой оборот не превышает 12 000 евро. При этом предусмотрен ряд условий. Продавать товары или оказывать услуги можно будет только другим физическим лицам. Нанимать работников нельзя. Кроме того, человек не сможет одновременно вести другую хозяйственную деятельность.
В качестве примеров власти называют людей, которые дают частные уроки, выполняют садовые работы, оказывают услуги в сфере красоты или предоставляют другие бытовые услуги.
Сейчас часть таких людей может не регистрировать свою деятельность официально из-за необходимости разбираться в налогах, декларациях и других формальностях. Новый режим как раз должен сделать такую работу проще и вывести часть мелкой занятости из "серой зоны".
Чтобы пользоваться новым режимом, человеку потребуется открыть специальный счет доходов от хозяйственной деятельности. Все платежи за услуги или товары будут поступать на этот счет, а информация автоматически передаваться в Службу государственных доходов Латвии (VID). На основании данных банка VID будет учитывать оборот и уплаченный налог, а также подготавливать необходимую информацию для деклараций в системе электронного декларирования. Это означает, что человеку не придется самостоятельно рассчитывать налог после каждого полученного платежа.
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Для перехода на новый режим необходимо будет открыть счет доходов от хозяйственной деятельности. Обмен информацией о регистрации обеспечит поставщик услуги по обслуживанию счета совместно с VID. Таким образом, значительную часть процедур планируют автоматизировать, чтобы человеку не приходилось самостоятельно передавать одни и те же данные нескольким учреждениям.
Поправки рассматриваются одновременно с изменениями в законах "О подоходном налоге с населения" и "О налогах и пошлинах". Комиссия Сейма уже поддержала новый порядок в третьем чтении, однако это еще не окончательное решение. Поправки должен утвердить Сейм.
Если законопроект будет принят, новый упрощенный режим для небольшой хозяйственной деятельности начнет действовать в Латвии с 1 апреля 2027 года.