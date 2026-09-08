Новые арендаторы спа-центра в Резекне рассказали, когда он сможет начать работу
Спа-центр в Резекне на берегу озера Ковшу может начать работу весной 2027 года, сообщил председатель правления победившего на муниципальном аукционе предприятия KIK Wellness Rēzekne Каспарс Казакс.
Самоуправление подписало договор аренды недвижимости по адресу ул. Бривибас, 23а, с предприятием KIK Wellness Rēzekne, которое в дальнейшем будет обеспечивать деятельность Резекненского рекреационного центра. Право аренды недвижимости предприятие получило за 2480 евро в месяц без налога на добавленную стоимость.
Согласно условиям аренды, предприятие в течение следующих двух лет обязалось обеспечить необходимые финансовые ресурсы и вложения в основные средства и нематериальные активы в размере не менее 500 000 евро, а также создать не менее 15 новых рабочих мест.
Основная деятельность KIK Wellness Rēzekne будет связана с предоставлением услуг по оздоровлению и спа. Предприятие планирует работать под брендом Lakeside Wellness Rēzekne. KIK Wellness Rēzekne входит в группу предприятий, структура которой позволит обеспечить как необходимые финансовые ресурсы, так и опыт в оснащении, техническом обслуживании и дальнейшем развитии центра. В группу входят KIK Asset Management, которое обеспечивает управление финансовыми активами и финансирование инвестиций, KIK Real Estate Bauska, работающее в сфере развития и управления недвижимостью, и KIK Construction - строительная компания полного цикла.
Как сообщил Казакс, на этой неделе планируется подписать акт приема-передачи здания. Предприятие уже работает над планом, чтобы центр начал работу следующей весной, предположительно в апреле.
KIK Wellness Rēzekne опосредованно принадлежит Каспарсу Казаксу и Илоне Казаке. По данным Firmas.lv, в прошлом году предприятие работало без оборота, а его убытки составили 1018 евро.
Как сообщалось, на прошлой неделе наконец удалось найти арендатора для построенного самоуправлением Резекне спа-центра. Одновременно тот же инвестор подал заявку на организованный самоуправлением устный аукцион по продаже недвижимости по адресу ул. Бривибас, 23, в Резекне. Продаваемый земельный участок находится рядом с рекреационным центром, и на нем в будущем планируется строительство гостиницы.