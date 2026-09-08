Новые арендаторы спа-центра в Резекне рассказали, когда он сможет начать работу

Основная деятельность KIK Wellness Rēzekne будет связана с предоставлением услуг по оздоровлению и спа. Предприятие планирует работать под брендом Lakeside Wellness Rēzekne. KIK Wellness Rēzekne входит в группу предприятий, структура которой позволит обеспечить как необходимые финансовые ресурсы, так и опыт в оснащении, техническом обслуживании и дальнейшем развитии центра. В группу входят KIK Asset Management, которое обеспечивает управление финансовыми активами и финансирование инвестиций, KIK Real Estate Bauska, работающее в сфере развития и управления недвижимостью, и KIK Construction - строительная компания полного цикла.