Гражданин Польши занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Латвии и был задержан
В понедельник в Екабпилсском крае пограничники в сотрудничестве с Государственной полицией задержали гражданина Польши, перевозившего нелегальных мигрантов.
В Абельской волости полиция остановила автомобиль Mercedes Benz, которым управлял гражданин Польши. Когда автомобиль остановился, несколько человек выскочили из него и скрылись в лесу. Были начаты поисковые мероприятия, в том числе с участием кинолога со служебной собакой и использованием дрона.
Предположительно, беглецов было шестеро, но найти удалось троих. Все они не имели действующих проездных документов, виз или видов на жительство и ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу. Задержанные были доставлены обратно на границу с Беларусью.
Против перевозчика начат уголовный процесс.
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии с 11 августа проводится операция Vilkatis, целью которой является сокращение числа случаев незаконного пересечения границы. В этом году ГПО возбудила 140 уголовных дел в отношении 108 лиц за незаконную перевозку людей или предоставление им возможности незаконно находиться в Латвии.
За прошедшие сутки пограничники предотвратили 21 попытку незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, а всего в этом году от незаконного пересечения границы было удержано 10 646 человек.