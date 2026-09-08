Гражданин Польши занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Латвии и был задержан

В Абельской волости полиция остановила автомобиль Mercedes Benz, которым управлял гражданин Польши. Когда автомобиль остановился, несколько человек выскочили из него и скрылись в лесу. Были начаты поисковые мероприятия, в том числе с участием кинолога со служебной собакой и использованием дрона.