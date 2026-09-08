Регистрацию домов и квартир хотят упростить: комиссия Сейма поддержала расширение единой услуги

"Эти поправки уменьшат бюрократию в повседневной жизни. Единая услуга позволит быстрее и удобнее оформлять формальности, связанные с регистрацией здания, одновременно снижая административную нагрузку на государственные учреждения. Новое регулирование позволит в рамках одной услуги выполнять действия, для которых до сих пор требовалось подавать несколько заявлений и привлекать несколько учреждений. Это особенно важно для застройщиков многоквартирных домов, однако преимущества получат все, кто занимается строительством", - подчеркнул председатель комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.