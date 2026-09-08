Регистрацию домов и квартир хотят упростить: комиссия Сейма поддержала расширение единой услуги
Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник, 8 сентября, перед третьим чтением в Сейме поддержала поправки к Закону о строительстве, Закону о земельной книге и закону "О внесении недвижимой собственности в земельную книгу". Поправки предусматривают упрощение регистрации зданий и квартирной собственности.
В настоящее время единая услуга по регистрации здания распространяется на случаи, когда строительство осуществляет собственник земли на принадлежащем ему участке. Поправки предусматривают распространение этой услуги на все случаи строительства независимо от принадлежности земли, в том числе на строительство на основании права застройки или на принадлежащей другому лицу земле, если это допускается нормативными актами.
"Эти поправки уменьшат бюрократию в повседневной жизни. Единая услуга позволит быстрее и удобнее оформлять формальности, связанные с регистрацией здания, одновременно снижая административную нагрузку на государственные учреждения. Новое регулирование позволит в рамках одной услуги выполнять действия, для которых до сих пор требовалось подавать несколько заявлений и привлекать несколько учреждений. Это особенно важно для застройщиков многоквартирных домов, однако преимущества получат все, кто занимается строительством", - подчеркнул председатель комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.
Единая услуга предусматривает, что заявление о строительном намерении одновременно будет считаться заявлением о регистрации здания в Государственной кадастровой информационной системе недвижимости и закреплении права собственности в земельной книге. Таким образом, инициатору строительства достаточно будет один раз заявить о своем намерении осуществить строительство, зарегистрировать здание и закрепить права собственности.
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Поправки также предусматривают совершенствование услуги при строительстве многоквартирных жилых домов. В Строительной информационной системе (BIS) можно будет одновременно подать заявление о разделении многоквартирного дома на квартирную собственность и ее регистрации в земельной книге. После ввода здания в эксплуатацию жилой дом и отдельные объекты квартирной собственности смогут регистрироваться в рамках единой услуги с использованием данных Строительной информационной системы и Кадастровой информационной системы.
Поправки являются частью второго этапа внедрения единой услуги по регистрации зданий и предусматривают дальнейшую цифровизацию услуг в сфере строительства и регистрации недвижимости.
Для вступления поправок в силу их еще должен окончательно принять Сейм. Планируется, что Сейм рассмотрит их на заседании 17 сентября.