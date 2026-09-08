Знания латвийских школьников за 10 лет стали намного хуже, а с чтением - вообще катастрофа

Результаты школьников в разных школах существенно отличаются, однако само по себе расположение школы не оказывает значительного влияния на успеваемость. По словам исследователей, большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение. Хотя результаты городских школьников в целом лучше, чем у сельских, эта разница в значительной степени объясняется социально-экономическим положением учащихся. С учетом этого результаты городских и сельских школьников существенно не отличаются, считают исследователи.