Знания латвийских школьников за 10 лет стали намного хуже, а с чтением - вообще катастрофа
Латвийские школьники стали заметно хуже читать, считать и разбираться в естественных науках: за десять лет результаты по чтению рухнули на 51 балл, а 41% подростков не достигли даже минимального уровня читательской грамотности.
Знания латвийских школьников за последние десять лет существенно ухудшились, особенно в области чтения, свидетельствуют последние данные оценки Международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
В исследовании 15-летние школьники выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл - почти вдвое больше, чем в среднем по странам OECD.
В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали в среднем 430 баллов по чтению, тогда как средний показатель по странам OECD составил 461 балл. 41% школьников не достигли минимального уровня читательской грамотности, а самый высокий уровень показали лишь 2,6% учащихся.
Исследование показывает, что проблема с читательской грамотностью связана также со способностью школьников концентрироваться и удерживать внимание. При этом эти проблемы возникли не только к концу основной школы. Аналогичное снижение уровня читательской грамотности уже наблюдалось на начальном этапе обучения в рамках международного исследования читательской грамотности PIRLS.
По естественным наукам школьники набрали в среднем 468 баллов, а по математике - 460 баллов. По сравнению с 2015 годом результат по естественным наукам снизился на 17 баллов, а по математике - на 23 балла. В то же время в компьютерном решении задач средний результат латвийских школьников составил 507 баллов, что выше среднего показателя стран OECD - 500 баллов.
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Результаты школьников в разных школах существенно отличаются, однако само по себе расположение школы не оказывает значительного влияния на успеваемость. По словам исследователей, большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение. Хотя результаты городских школьников в целом лучше, чем у сельских, эта разница в значительной степени объясняется социально-экономическим положением учащихся. С учетом этого результаты городских и сельских школьников существенно не отличаются, считают исследователи.
Важна также речь, на которой школьники общаются в повседневной жизни. Примерно треть латвийских школьников дома не говорит на латышском языке, и их средний результат по чтению на 84 балла ниже. Особенно большая разница отмечена среди учащихся программ для национальных меньшинств: почти 60% из них не достигли уровня чтения, необходимого для самостоятельного понимания и использования более сложной информации.
Исследователи отмечают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последнее десятилетие были проведены реформы учебного содержания, системы экзаменов и языка обучения, а из-за пандемии Covid-19 обучение в течение длительного времени проходило дистанционно. Вместе с тем данные исследования не позволяют сделать вывод, что снижение достижений было вызвано конкретными образовательными реформами. Исследование также не позволяет определить точную причину недостаточного владения языком и то, как результаты изменятся в долгосрочной перспективе после введения реформ.
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Исследование также выявило существенную разницу в достижениях школьников в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница в результатах по естественным наукам между учащимися с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 баллов.
В исследовании приняли участие 268 школ и 6968 школьников из Латвии. 85% участников были учениками девятых классов.
Исследование оценивает способность школьников применять знания в ситуациях реальной жизни. В этом цикле основное внимание уделено естественным наукам - тому, насколько хорошо молодые люди способны критически оценивать научные доказательства, распознавать надежную информацию и принимать обоснованные решения.
Впервые углубленно оценивалась также способность школьников учиться в цифровой среде и решать задания с помощью компьютера. В исследовании анализировалось, как молодые люди используют искусственный интеллект в школьных заданиях, насколько они готовы участвовать в решении экологических вопросов, а также их любознательность, настойчивость и способность самостоятельно учиться.
Проведение исследования в Латвии обеспечивает Институт исследований образования Латвийского университета в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Участие в исследовании осуществляется при финансовой поддержке фондов Европейского союза.