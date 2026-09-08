Комиссия Сейма поддержала возможность предоставлять временное жилье в чрезвычайных ситуациях на срок до пяти лет
Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям во вторник, 8 сентября, поддержала для дальнейшего рассмотрения в Сейме законопроект "Поправка к закону О помощи в решении жилищных вопросов", предусматривающий более длительный срок муниципальной помощи жителям в случаях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена и восстановить ее в течение одного года невозможно.
"Государство и самоуправления должны иметь возможность помогать людям в ситуациях, когда из-за несчастного случая им приходится покинуть свое жилье. Если восстановление дома по объективным причинам занимает более года, нельзя допускать ситуации, когда человек остается без поддержки самоуправления. Эти поправки дадут людям уверенность в том, что помощь будет доступна до тех пор, пока они не смогут вернуться в свой дом", - подчеркнул председатель комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.
В настоящее время закон предусматривает, что самоуправление обеспечивает человека временным жильем до восстановления жилого помещения или дома, но не более чем на один год. Практика показывает, что в отдельных случаях этого срока недостаточно, поскольку техническое обследование жилого дома, проектирование, привлечение финансирования, проведение закупок и восстановительные работы могут занимать несколько лет.
Законопроект предусматривает, что в случаях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена и восстановить ее в течение одного года невозможно, человеку временное жилье будет предоставляться до возобновления эксплуатации дома или его части, но не более чем на пять лет.
Законопроект разработан с учетом выявленных на практике проблем, которые стали особенно актуальными после произошедшего 2 января 2026 года взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Баускас, 15 в Риге. Опыт Рижского государственного городского самоуправления показывает, что в отдельных случаях установленного в настоящее время годичного срока недостаточно для завершения восстановления дома и возвращения жителей в свои квартиры.
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