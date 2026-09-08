Комиссия Сейма поддержала возможность предоставлять временное жилье в чрезвычайных ситуациях на срок до пяти лет

"Государство и самоуправления должны иметь возможность помогать людям в ситуациях, когда из-за несчастного случая им приходится покинуть свое жилье. Если восстановление дома по объективным причинам занимает более года, нельзя допускать ситуации, когда человек остается без поддержки самоуправления. Эти поправки дадут людям уверенность в том, что помощь будет доступна до тех пор, пока они не смогут вернуться в свой дом", - подчеркнул председатель комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.