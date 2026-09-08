Латвийский город в этом году резко нарастил выпуск промышленной продукции

Как сообщает Лиепайское самоуправление, промышленность Лиепаи по-прежнему ориентирована прежде всего на экспорт: за рубеж отправляется 77% реализованной продукции. Стоимость экспортированных товаров достигла 248,6 млн евро - на 36,9 млн евро, или 17,4%, больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке продано продукции на 74,1 млн евро - на 9,8% больше, чем год назад.