Латвийский город в этом году резко нарастил выпуск промышленной продукции
В первом полугодии 2026 года предприятия обрабатывающей промышленности Лиепаи произвели продукции на 310,2 млн евро. Это на 21,1%, или 54,1 млн евро, больше, чем за тот же период прошлого года.
Как сообщает Лиепайское самоуправление, промышленность Лиепаи по-прежнему ориентирована прежде всего на экспорт: за рубеж отправляется 77% реализованной продукции. Стоимость экспортированных товаров достигла 248,6 млн евро - на 36,9 млн евро, или 17,4%, больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке продано продукции на 74,1 млн евро - на 9,8% больше, чем год назад.
Среди крупнейших городов Латвии за пределами Риги Лиепая сохраняет лидерство как по объему произведенной, так и реализованной продукции обрабатывающей промышленности. На Лиепаю приходится 5,5% всей продукции обрабатывающей промышленности страны.
Кроме того, производство и продажи в Лиепае росли быстрее, чем в среднем по Латвии. Среди девяти крупнейших городов, по которым доступны данные, Лиепая заняла второе место по темпам роста производства и реализации промышленной продукции.
В этом году Лиепая также показала лучший результат за первое полугодие за последние семь лет. По сравнению с первым полугодием 2020 года стоимость произведенной продукции выросла на 85,8%. При оценке такого долгосрочного роста, однако, необходимо учитывать влияние инфляции.