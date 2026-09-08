ФОТО: в Старой Риге откроется первый в Латвии отель международного бренда

Исполнительный директор Mogotel Hotel Group Иван Докицанс сообщил, что в рамках обновления отеля внимание уделяли не только интерьеру, но и технологическим решениям. По его словам, в гостиницах группы используются онлайн-регистрация, мобильные ключи, облачные системы управления и инструменты искусственного интеллекта для управления доходами. Компания также связывает реновацию с необходимостью снижать эксплуатационные и энергетические расходы.