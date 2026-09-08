ФОТО: в Старой Риге откроется первый в Латвии отель международного бренда
В октябре 2026 года в Старой Риге начнет работу первый в Латвии отель Four Points Flex by Sheraton. Он разместится в здании бывшего Wellton Riga Hotel & SPA на улице Вальню, 49.
Перед сменой бренда в здании провели поэтапную реновацию. Были обновлены гостиничные номера и общественные пространства, в том числе лобби, стойка регистрации, зона завтраков и бар.
В отеле будет 174 номера. Также продолжат работать ресторан Tapas Tapas и Wellton SPA Oasis с сауной, джакузи и турецкой баней. Для деловых мероприятий предусмотрен конференц-зал.
Four Points Flex by Sheraton относится к гостиничным брендам Marriott International среднего ценового сегмента. По данным компании, в августе 2026 года под этим брендом работали 63 отеля, из них 47 находились в Европе и 16 в Японии.
Исполнительный директор Mogotel Hotel Group Иван Докицанс сообщил, что в рамках обновления отеля внимание уделяли не только интерьеру, но и технологическим решениям. По его словам, в гостиницах группы используются онлайн-регистрация, мобильные ключи, облачные системы управления и инструменты искусственного интеллекта для управления доходами. Компания также связывает реновацию с необходимостью снижать эксплуатационные и энергетические расходы.
Открытие Four Points Flex by Sheraton Riga Old Town станет первым совместным проектом Mogotel Hotel Group и Marriott International в Латвии. В дальнейшем Mogotel также планирует запустить в Латвии бренд StudioRes by Marriott. Конкретные сроки и место открытия нового объекта в распространенной компанией информации не указаны.
Председатель правления Mogotel Hotel Group Вадим Мухин отметил, что одной из тенденций европейского гостиничного рынка остается переход независимых отелей под международные бренды. По приведенным компанией данным, в Европе на сетевые гостиницы приходится около 40% гостиничных номеров, тогда как в США - около 70%.
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Mogotel Hotel Group была основана в 2002 году и базируется в Риге. По данным компании, сейчас она управляет 22 отелями в девяти странах с общим номерным фондом более 3500 номеров.