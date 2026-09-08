Скандал на Санторини: защитниц животных атаковали во время акции в защиту "живых такси". ВИДЕО

Но конфликт на лестнице стал лишь очередным эпизодом более масштабного спора о том, должны ли вообще использоваться ослы и мулы для перевозки туристов на Санторини. PETA на протяжении нескольких лет выступает против этой практики. Организация утверждает, что животные вынуждены подниматься по крутым ступеням с пассажирами на спине, в том числе в жару. По данным PETA, у некоторых животных обнаруживались повреждения и раны, связанные с неподходящими или изношенными седлами и упряжью. Организация также заявляет, что животным не всегда обеспечивают достаточное количество воды, тень и укрытие между поездками.