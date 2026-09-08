Скандал на Санторини: защитниц животных атаковали во время акции в защиту "живых такси". ВИДЕО
На Санторини разгорелся скандал вокруг использования ослов и мулов для перевозки туристов вверх по лестницам. Акция протеста немецкого отделения PETA против этой практики закончилась конфликтом между активистами и погонщиками.
Инцидент произошел 4 сентября на лестнице Караволадес (это знаменитая извилистая пешеходная лестница, соединяющая город Фира (столицу острова) со Старым портом Санторини). Именно здесь ослов и мулов используют для перевозки туристов по более чем 500 ступеням. По версии PETA, три активистки готовились провести мирную акцию против использования животных в качестве "туристических такси". Они хотели обратить внимание на условия, в которых работают ослы и мулы, и продемонстрировать альтернативу - роботизированные экзоскелеты, которые помогают человеку подниматься по лестнице самостоятельно.
Однако акция переросла в конфликт. PETA утверждает, что погонщики уничтожили плакаты активисток, пытались помешать им снимать происходящее, а затем начали применять силу: хватали женщин, толкали их вниз по лестнице и прижимали к стене. По утверждению организации, один из мужчин ударил активистку по лицу. Опубликованная видеозапись показывает, как мужчина подходит к одной из женщин, после чего она оказывается прижатой к стене и падает на ступени. При этом личность мужчины и обстоятельства возможного привлечения кого-либо к ответственности пока официально не установлены.
Peaceful animal defenders were ATTACKED by donkey handlers after showing tourists they can climb Santorini’s 500 steps using robot legs without exploiting donkeys and mules 🤖 Animals aren’t transportation. End “donkey taxis.” pic.twitter.com/NGgnsGv0Y1— dominic dyer (@domdyer70) September 5, 2026
PETA заявила, что намерена подать заявление в полицию на напавших на активисток погонщиков и призвала очевидцев связаться с организацией.
Но конфликт на лестнице стал лишь очередным эпизодом более масштабного спора о том, должны ли вообще использоваться ослы и мулы для перевозки туристов на Санторини. PETA на протяжении нескольких лет выступает против этой практики. Организация утверждает, что животные вынуждены подниматься по крутым ступеням с пассажирами на спине, в том числе в жару. По данным PETA, у некоторых животных обнаруживались повреждения и раны, связанные с неподходящими или изношенными седлами и упряжью. Организация также заявляет, что животным не всегда обеспечивают достаточное количество воды, тень и укрытие между поездками.
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Особое внимание активисты обращают на то, что рядом работает канатная дорога, а значит, по их мнению, необходимость использовать животных для подъема туристов отсутствует.
Муниципалитет Тиры занял более осторожную позицию. В заявлении от 5 сентября власти сообщили, что внимательно следят за произошедшим и ждут завершения расследования компетентными органами. Муниципалитет подчеркнул, что однозначно осуждает любую форму насилия, независимо от того, против кого она направлена. При этом власти заявили, что не намерены заранее делать выводы о произошедшем и ждут установления всех обстоятельств и виновных.
В муниципалитете также заявили, что защита животных и уважение к людям не являются взаимоисключающими ценностями. В последние годы власти, по их словам, предпринимали меры для улучшения защиты рабочих животных, координировали работу с соответствующими организациями и обеспечивали применение действующего законодательства.