Противоречивая вечеринка и эксклюзивный ужин: секретный визит сына Трампа в Таллин вызвал широкий резонанс

"Честно говоря, было очень интересно встретиться не с действующим политиком, а с человеком, который имеет очень большое влияние, чтобы понять его отношение к нам. Также была возможность рассказать о нашем видении", - подчеркнул Цахкна, добавив, что подобные контакты могут оказаться очень полезными для Эстонии в будущем.