Противоречивая вечеринка и эксклюзивный ужин: секретный визит сына Трампа в Таллин вызвал широкий резонанс
Визит сына президента США Дональда Трампа в Таллин прошел в условиях строгой секретности. В программу вошли эксклюзивная встреча с министром иностранных дел Эстонии по вопросам ситуации в Украине и неоднозначное участие в мероприятии игровой индустрии в компании весьма разношерстной публики.
48-летний Дональд Джон Трамп-младший прибыл в столицу Эстонии рано утром 6 сентября на частном бизнес-джете Qatar Executive. Он остановился в отеле Radisson, сотрудники службы безопасности которого сделали все возможное, чтобы скрыть передвижения гостя от прессы. Фотографы сообщали, что охранники физически блокировали их, а автомобили подъезжали непосредственно к служебному входу. Посольство США в Таллине отказалось комментировать цели визита. Уже утром в понедельник Трамп-младший покинул Эстонию.
Хотя визит носил частный характер, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна публично подтвердил, что по приглашению американской стороны принял участие в эксклюзивном ужине с Трампом-младшим, на котором присутствовали всего 13 человек. В беседе с эстонским общественным вещателем ERR министр рассказал, что за столом активно обсуждались ситуация с безопасностью Украины, а также экономическая политика региона.
"Честно говоря, было очень интересно встретиться не с действующим политиком, а с человеком, который имеет очень большое влияние, чтобы понять его отношение к нам. Также была возможность рассказать о нашем видении", - подчеркнул Цахкна, добавив, что подобные контакты могут оказаться очень полезными для Эстонии в будущем.
Неоднозначная вечеринка
Тем временем эстонские СМИ сообщили, что во время визита Трамп-младший посетил и другое мероприятие - эксклюзивную вечеринку в Доме Европейского союза, организованную представителями казино-индустрии и компанией Studioworks. Сообщается, что на мероприятии собралась весьма разношерстная компания в стиле "лихих 90-х" - представители игорного бизнеса, королевы красоты, знаменитость и, возможно, даже бывший босс нью-йоркской мафии.
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Комментируя эту информацию, министр иностранных дел Цахкна дистанцировался от игорного бизнеса.
"Это две разные вещи - одним было ужин с 13 людьми, а другим было какое-то другое мероприятие", - объяснил министр.
Он подчеркнул, что во время ужина вопросы, связанные с казино или бизнесом, не обсуждались, и посоветовал задавать вопросы о настоящих причинах визита Трампа-младшего его организаторам.