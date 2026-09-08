Родственники пропавших в Непале латвийцев оказались в бюрократической ловушке - невозможно узнать об их кредитах и счетах

"Это очень сложная ситуация, потому что, возможно, у кого-то были какие-то кредиты, ипотека или что-то еще. Мы не можем получить доступ к этой информации, чтобы все оплатить и потом не столкнуться с проблемами", - сказала дочь пропавшей. Она также выразила опасение, что при несвоевременном погашении обязательств могут увеличиваться проценты.