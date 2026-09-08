Родственники пропавших в Непале латвийцев оказались в бюрократической ловушке - невозможно узнать об их кредитах и счетах
Фото: AP/Scanpix/LETA
В результате наводнения 26 августа погибли по меньшей мере 1300 человек, а более 5000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, среди них 33 жителя Латвии.
В Латвии

Родственники пропавших в Непале латвийцев оказались в бюрократической ловушке - невозможно узнать об их кредитах и счетах

Отдел новостей

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Пока в Непале продолжаются поиски пропавших без вести латвийских путешественников, их родственники на родине сталкиваются с непредвиденными юридическими и бюрократическими препятствиями. В частности, без официальной доверенности или свидетельства о смерти невозможно получить информацию о финансовых обязательствах пропавшего человека, из-за чего возникает риск накопления долгов.

Портал общественных СМИ LSM сообщает, что в тупике оказались родственники, пытающиеся выяснить информацию о кредитах, договорах аренды или даже обычных повседневных счетах пропавших членов семьи. Как рассказала журналистам дочь пропавшей в Непале скрипачки Латвийской национальной оперы и балета Светланы Окунь Вера, учреждения отказываются предоставлять какую-либо информацию.

"Некоторые люди связывались с банками и операторами мобильной связи, поставщиками коммунальных услуг и другими учреждениями. И везде нам объясняют, что информацию может получить только сам человек либо другой человек по его доверенности", - рассказала Вера.

Она подчеркнула, что у родственников таких доверенностей нет, как нет и выданных свидетельств о смерти. Это не позволяет своевременно урегулировать финансовые обязательства.

"Это очень сложная ситуация, потому что, возможно, у кого-то были какие-то кредиты, ипотека или что-то еще. Мы не можем получить доступ к этой информации, чтобы все оплатить и потом не столкнуться с проблемами", - сказала дочь пропавшей. Она также выразила опасение, что при несвоевременном погашении обязательств могут увеличиваться проценты.

Еще один мужчина, который до сих пор ждет известий о пропавшей в Непале жене, заявил LSM, что в подобных кризисных ситуациях государство должно обеспечивать координированную юридическую помощь. По его мнению, необходимо создать специальный координационный центр или назначить ответственного человека, который помогал бы семьям разбираться в бюрократических вопросах.

"Я прихожу в учреждение, у меня нет доступа ни к каким базам данных, и там просто не предоставляют информацию, поскольку это нарушило бы закон о защите персональных данных", - описал ситуацию мужчина.

Ранее сообщалось, что по-прежнему нет новых сведений о судьбе 33 граждан Латвии, пропавших без вести в Непале. Они исчезли в конце августа, когда страну накрыли разрушительные наводнения и оползни, унесшие жизни более 1000 человек. Сейчас продолжаются поисковые работы, а родственники в Латвии передали образцы ДНК для возможной идентификации погибших.

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