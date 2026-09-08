Правительство Латвии обвинили в "неосведомленности" из-за желания ввести пошлину 300% на зерно из России
На фоне планов правительства Латвии ввести 300-процентную импортную пошлину на зерновые грузы из России и Беларуси и их переработку с целью предотвращения транзита российского зерна через страны Балтии министр сельского хозяйства Литвы говорит, что такой тариф не может применяться к транзитному зерну.
Кястутис Мажейка предполагает, что это пиар-акция Латвии или неосведомленность.
«Нужно разделять: то, что предлагает Латвия – 300-процентную пошлину – это, вероятно, для того зерна, которое попадало бы в Латвию для переработки и другого, то есть, проще говоря, оседало бы в Латвии. В этом плане у нас, пожалуй, нет проблемы, так как Литва запретила любой импорт зерна», – сказал Мажейка во вторник в эфире радио LRT.
«Здесь речь идет о транзитном зерне, а к транзитному зерну не может применяться та же 300-процентная пошлина, как они (латыши – BNS) пытаются утверждать. Думаю, это, возможно, пиар-акция или незнание», – добавил он.
Как уточнил BNS представитель министра Юстас Ясконис, импортные пошлины на российское и белорусское зерно, перевозимое транзитом через Европейский союз (ЕС) в третьи страны, не применяются согласно регламенту ЕС.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник заявил, что страна планирует ввести 300-процентный тариф на зерновые грузы из России и Беларуси и их переработку, а также создать систему для выявления предположительно украденного украинского зерна и применения санкций к его экспорту.
СМИ сообщали, что российские экспортеры зерна из-за атак Украины на суда и портовую инфраструктуру перенаправляют партии зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское море.