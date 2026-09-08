Правительство Латвии обвинили в "неосведомленности" из-за желания ввести пошлину 300% на зерно из России

«Нужно разделять: то, что предлагает Латвия – 300-процентную пошлину – это, вероятно, для того зерна, которое попадало бы в Латвию для переработки и другого, то есть, проще говоря, оседало бы в Латвии. В этом плане у нас, пожалуй, нет проблемы, так как Литва запретила любой импорт зерна», – сказал Мажейка во вторник в эфире радио LRT.