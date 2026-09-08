"Да кому нужен этот марафон в Риге?" Впечатляющие цифры для критиков спортивного мероприятия

С 2024 по 2026 год средний экономический эффект марафона составлял почти 15 млн евро в год. За три года иностранные гости потратили 16,95 млн евро в туристическом секторе и еще 21,54 млн евро - на покупки и другие расходы. Всего на долю иностранных гостей пришлось около 86% общего экономического эффекта марафона.