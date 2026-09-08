"Да кому нужен этот марафон в Риге?" Впечатляющие цифры для критиков спортивного мероприятия
Рижский марафон оказался не только спортивным событием, но и заметным источником денег для латвийской экономики. За три года иностранные участники и их спутники оставили в стране 38,5 млн евро, а в этом году установили новый рекорд.
Рижский марафон становится все более значимым не только для любителей бега, но и для экономики Латвии. За последние три года его общая экономическая отдача достигла 44,9 млн евро, причем 38,5 млн евро в страну принесли иностранные участники и сопровождавшие их гости.
Только в 2026 году марафон привлек рекордное количество зарубежных гостей - 6593 иностранных бегуна и 6447 сопровождающих. В общей сложности в Латвию приехали 13 040 иностранных гостей.
Их расходы обеспечили экономике страны 12,52 млн евро, а поступления НДС в государственный бюджет составили почти 2 млн евро. Общий прямой экономический эффект марафона для экономики Риги достиг 13,59 млн евро, причем 92% этой суммы пришлось на расходы иностранных гостей.
Исследование экономического влияния марафона проводилось в соответствии с методологией Министерства образования и науки. Организаторы опросили участников и проанализировали данные о посещаемости мероприятия и расходах гостей.
С 2024 по 2026 год средний экономический эффект марафона составлял почти 15 млн евро в год. За три года иностранные гости потратили 16,95 млн евро в туристическом секторе и еще 21,54 млн евро - на покупки и другие расходы. Всего на долю иностранных гостей пришлось около 86% общего экономического эффекта марафона.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс отметил, что при муниципальном софинансировании мероприятия в размере 300 000 евро каждый вложенный городом евро в этом году принес экономике Риги около 45 евро.
При этом продолжает расти и число участников. В этом году в Рижском марафоне приняли участие 46 313 бегунов - на 15% больше, чем в 2025 году. Количество иностранных участников выросло с 6017 до 6593, то есть почти на 10%.
Еще заметнее рост по сравнению с 2024 годом: тогда в марафоне участвовали 4306 иностранных бегунов, поэтому за два года их количество увеличилось более чем наполовину.
Читайте продолжение после рекламы
По данным опроса, 72% иностранных участников приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими сопровождающими. Поэтому фактическое число зарубежных гостей оказалось значительно выше количества самих бегунов: 13 040 человек в этом году против 12 346 в 2025-м и 10 171 в 2024-м.
Средние расходы иностранного участника марафона составляли 280 евро в день. Это примерно на 29% больше, чем средние ежедневные расходы иностранных гостей в Латвии в целом, которые, согласно данным Центрального статистического управления, составляют около 217 евро.
Тысячи марафонцев заполнили улицы Риги (17.05.2026)
В воскресное утро на улицы Риги вышли тысячи марафонцев, открыв главный и самый массовый день марафона.
Руководитель команды организаторов Рижского марафона Айгарс Нордс заявил, что цель заключается в том, чтобы закрепить Ригу среди наиболее привлекательных европейских направлений для любителей бега. По его мнению, такой статус закономерно принесет существенную экономическую пользу как столице, так и Латвии в целом.