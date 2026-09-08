Можно ли иметь автомобиль и оставаться малообеспеченным - какие правила действуют в Латвии в 2026 году

Даже если автомобиль не учитывается как имущество, право на конкретную помощь все равно зависит от общей финансовой ситуации домохозяйства. Социальная служба оценивает доходы всех членов семьи, денежные накопления, недвижимость и другое имущество, которое должно учитываться по закону. Поэтому наличие машины - лишь одна часть общей проверки. Человек может владеть автомобилем и при этом соответствовать критериям нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, если его доходы и материальное положение укладываются в установленные рамки.