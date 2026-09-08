Можно ли иметь автомобиль и оставаться малообеспеченным - какие правила действуют в Латвии в 2026 году
Наличие автомобиля многие до сих пор считают причиной, по которой семье могут отказать в социальной помощи. Однако в 2026 году это не всегда так. Otkrito разобрался, в каких случаях машина не мешает получить поддержку, что именно проверяет социальная служба и когда транспорт все же может повлиять на решение.
Один автомобиль обычно не становится препятствием для получения помощи
Перед тем как предоставить социальную помощь, служба самоуправления оценивает не только доходы семьи, но и накопления, недвижимость, транспорт и другое имущество. При этом Закон о социальных услугах и социальной помощи устанавливает имущество, которое при такой проверке не учитывается.
К таким исключениям может относиться транспортное средство, необходимое для социальной жизнедеятельности домохозяйства, если его полная масса не превышает 3500 килограммов. В обычной ситуации речь идет об одном транспортном средстве на домохозяйство. Если в семье есть дети, закон допускает до двух транспортных средств. Аналогичное исключение предусмотрено в некоторых случаях, когда в семье есть человек с медицинскими показаниями для специального приспособления автомобиля и получения компенсации транспортных расходов.
Стоимость и возраст автомобиля сами по себе не определяют право на помощь
В законе нет общего требования, согласно которому автомобиль должен быть старым или стоить не дороже определенной суммы. Гораздо важнее то, подпадает ли конкретная машина под предусмотренное законом исключение и действительно ли она нужна семье для нормальной повседневной жизни.
Автомобиль может быть необходим, например, для поездок на работу, учебу, к врачу, для перевозки детей или решения других бытовых задач. Именно поэтому наличие транспорта не рассматривается изолированно от обстоятельств конкретного домохозяйства. Социальная служба должна оценивать всю картину - доходы, имущество, состав семьи и реальные жизненные потребности.
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Скрывать машину от социальной службы нельзя
Даже если автомобиль в итоге не будет учитываться как имущество, сведения о нем все равно необходимо указывать при заполнении декларации. Это важный момент, потому что принцип "не учитывается" не означает "не нужно сообщать".
Социальная служба получает данные о материальном положении домохозяйства и затем определяет, подпадает ли конкретное транспортное средство под исключение, предусмотренное законом. Поэтому правильная тактика - указать автомобиль в декларации и позволить службе оценить его в соответствии с действующими правилами.
Несколько автомобилей могут повлиять на решение соцслужбы
Ситуация становится сложнее, если у домохозяйства не одна машина, а несколько. Для семьи без детей общее исключение обычно распространяется на одно транспортное средство. Для семьи с детьми - на два. Если автомобилей больше, дополнительные транспортные средства уже могут рассматриваться как имущество и влиять на решение о предоставлении помощи.
Доходы и общее материальное положение остаются главным критерием
Даже если автомобиль не учитывается как имущество, право на конкретную помощь все равно зависит от общей финансовой ситуации домохозяйства. Социальная служба оценивает доходы всех членов семьи, денежные накопления, недвижимость и другое имущество, которое должно учитываться по закону. Поэтому наличие машины - лишь одна часть общей проверки. Человек может владеть автомобилем и при этом соответствовать критериям нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, если его доходы и материальное положение укладываются в установленные рамки.
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Для помощи в кризисной ситуации действуют отдельные правила
Отдельно стоит учитывать пособие в кризисной ситуации. Оно предоставляется по другим принципам и не требует обычной оценки доходов и имущества домохозяйства. В этом случае значение имеет сама кризисная ситуация и необходимость срочной поддержки.
Конкретный порядок и размер такой помощи устанавливает соответствующее самоуправление, поэтому условия могут отличаться в зависимости от места проживания.