С 8 сентября в Латвии начал работать новый сервис для обработки счетов и чеков

Одно из главных преимуществ Doctile заключается в том, что предприниматели могут продолжать готовить счета привычным для себя способом, например в Excel или Word. После загрузки документа система автоматически считывает необходимую информацию, структурирует данные и создает электронный счет, соответствующий установленному стандарту. Его можно сразу отправить на соответствующий электронный адрес. Таким образом, информацию из счета больше не нужно повторно вводить вручную.