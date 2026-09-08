С 8 сентября в Латвии начал работать новый сервис для обработки счетов и чеков
С 8 сентября в Латвии начинает работу созданное в стране цифровое решение для предпринимателей и бухгалтеров Doctile, которое позволяет автоматизировать обработку документов и существенно сократить ручной ввод данных. Уже подготовленный счет можно загрузить в систему и за несколько секунд преобразовать в соответствующий стандартам электронный счет, который затем сразу можно отправить в нужное учреждение.
Идея создания Doctile появилась после внедрения электронных счетов на государственном уровне. Предпринимателям и бухгалтерам в повседневной работе приходилось сталкиваться с трудоемким вводом данных и подготовкой счетов на портале Latvija.lv. Даже если счет уже был подготовлен в компании, содержащуюся в нем информацию нередко приходилось повторно вводить в другую систему.
"Даже один счет примерно на 20 строк мог потребовать нескольких часов работы и привести к ненужным ошибкам, поэтому мы начали создавать инструмент, который автоматизирует этот процесс и может взаимодействовать с государственной системой", - говорит один из создателей Doctile Атис Щеглов.
Одно из главных преимуществ Doctile заключается в том, что предприниматели могут продолжать готовить счета привычным для себя способом, например в Excel или Word. После загрузки документа система автоматически считывает необходимую информацию, структурирует данные и создает электронный счет, соответствующий установленному стандарту. Его можно сразу отправить на соответствующий электронный адрес. Таким образом, информацию из счета больше не нужно повторно вводить вручную.
Создать счет можно и непосредственно в самой системе Doctile. Эта возможность доступна бесплатно. Платный тариф требуется для отправки подготовленного электронного счета на e-adrese.
В ближайшем будущем планируется расширить возможности сервиса, чтобы электронные счета можно было отправлять юридическим лицам не только в Латвии, но и в других странах Европейского союза.
Doctile предназначен не только для подготовки и отправки электронных счетов, но и для более широкой автоматизации работы с финансовыми документами. Система может считывать счета, чеки и другие документы, превращая содержащуюся в них информацию в структурированные данные для дальнейшего использования в бухгалтерских программах.
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Для бухгалтеров это означает возможность сократить ручной ввод данных, автоматизировать поток клиентских документов и хранить в одном месте как оригиналы, так и обработанные файлы.
Система также распознает различные ставки НДС и бухгалтерские проводки, а также проверяет данные компаний, указанные в счетах. Это позволяет уменьшить объем информации, которую приходится вручную переносить из одной системы в другую.
Doctile в первую очередь рассчитан на малые и средние предприятия, а также на бухгалтеров и бухгалтерские компании, которым ежедневно приходится обрабатывать большое количество документов и данных. До полноценного запуска систему тестировали несколько бухгалтерских компаний. По итогам тестирования решение доработали с учетом пожеланий пользователей.
Doctile начинает полноценную работу 8 сентября 2026 года. Сервис доступен онлайн, поэтому пользоваться им можно в удобное время и в любом месте, выбрав тарифный план в зависимости от необходимых функций.