Праздник за 100-метровым столом: в Вильнюсе наградили иностранцев, живущих в городе
В эти выходные в Вильнюсе сотни людей собрались за 100-метровым столом на общем обеде. На первой церемонии награждения Vilnius Is My City чествовали иностранных жителей и организации за их позитивный вклад в развитие столицы.
100-метровый стол стал частью первой церемонии награждения Vilnius Is My City, на которой из 12 номинантов были выбраны четыре человека и организации, которых выдвинуло местное сообщество.
Это признание особенно примечательно в период, когда международная мобильность не везде воспринимается положительно. Согласно последнему исследованию Европейского парламента, почти три из десяти жителей ЕС негативно относятся к иммиграции из других стран-членов.
Сегодня в Вильнюсе строят карьеру и создают семьи 78 000 жителей, родившихся за рубежом, из 154 стран. За последний год международное сообщество города выросло на 4,4%. Среди них - почти 600 граждан Латвии, зарегистрированных в Вильнюсе и выбравших столицу Литвы своим домом.
Вечером пятый ежегодный фестиваль Vilnius Is My City собрал в Бернардинском саду тысячи людей. Во время праздника жители иностранного происхождения и литовцы делились блюдами и историями со всего мира. На столе были узбекский плов, немецкие крендели, турецкий кофе и итальянское джелато.
Четыре награды
Четыре награды получили люди и организации, которые по-разному влияют на жизнь Вильнюса. Тим ван Вейк, основатель инклюзивного социального ресторана Pirmas Blynas (на английском - First Pancake), был отмечен за создание реальных возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью. SPEAK Lithuania получила награду за объединение местных жителей и иностранцев благодаря бесплатным языковым занятиям и общественным мероприятиям.
Читайте продолжение после рекламы
Родившийся на Сицилии сомелье Франческо ди Марко был отмечен за вклад в развитие гастрономической среды Вильнюса и укрепление связей местного гастрономического сообщества с Европой. Алессандро Спозато, который живет в Вильнюсе уже более 15 лет, получил награду Vilnius Ambassador за популяризацию жизни и культуры Литвы среди итальянской аудитории и укрепление связей между двумя странами.
"Люди переезжают в Вильнюс по разным причинам, но редко просто в поисках смены обстановки. Наше исследование 2025 года показывает, что 34% переезжают сюда ради учебы, 28% - ради работы, а почти каждый пятый - ради семьи. Многие считают город местом, где можно строить карьеру и наслаждаться хорошим качеством жизни. Вильнюс предлагает это сочетание при относительно доступных расходах по сравнению со многими западноевропейскими столицами - например, стоимость жизни в Лондоне, включая аренду жилья, сейчас на 110% выше, чем в Вильнюсе", - сказала Индре Лаучене.
Мероприятие организовал International House Vilnius - бесплатный сервисный центр, управляемый Go Vilnius, который помогает иностранцам переехать в Вильнюс и адаптироваться к жизни в городе.
Жителей иностранного происхождения и организации отметили за вклад в развитие предпринимательства, культуры и гастрономии, а также повышение международной узнаваемости Вильнюса. Организаторы подчеркнули роль людей, которые помогают столице становиться более живой, сплоченной и заметной на мировой арене.