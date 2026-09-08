Праздник за 100-метровым столом: в Вильнюсе наградили иностранцев, живущих в городе

"Люди переезжают в Вильнюс по разным причинам, но редко просто в поисках смены обстановки. Наше исследование 2025 года показывает, что 34% переезжают сюда ради учебы, 28% - ради работы, а почти каждый пятый - ради семьи. Многие считают город местом, где можно строить карьеру и наслаждаться хорошим качеством жизни. Вильнюс предлагает это сочетание при относительно доступных расходах по сравнению со многими западноевропейскими столицами - например, стоимость жизни в Лондоне, включая аренду жилья, сейчас на 110% выше, чем в Вильнюсе", - сказала Индре Лаучене.