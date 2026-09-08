Некоторым жителям Латвии могут закрыть доступ к покупке телефонов в рассрочку
Покупка телефона в рассрочку может стать сложнее уже с конца этой осени. В Латвии планируют приравнять такую схему к потребительскому кредитованию, поэтому клиентов могут обязать проходить проверку кредитоспособности и другие процедуры.
Согласно данным многопрофильной компании Tele2, большинство жителей Латвии - 70% - предпочитают покупать мобильные телефоны в рассрочку. Причем таким способом приобретают не только устройства премиум-класса, но и более дешевые модели. Например, в ценовой категории до 250 евро более половины телефонов покупают в рассрочку.
"Рассрочка является самым популярным способом покупки мобильных телефонов, поскольку у значительной части жителей покупательная способность не настолько высока, чтобы они могли сразу заплатить полную стоимость устройства. Кроме того, при покупке телефона в рассрочку не начисляются кредитные проценты", - говорит коммерческий директор Tele2 Раймонд Яншевскис.
По его словам, пользователи мобильных телефонов достаточно ответственно относятся к своим обязательствам. Лишь около 3% от общей суммы, которую клиенты должны выплачивать за устройства, остается непогашенной в течение длительного времени.
"Это хорошо показывает, что мобильная связь сегодня стала одной из основных повседневных потребностей, поэтому люди тщательно планируют платежи как за услуги мобильной связи, так и за сами устройства", - отметил Яншевскис.
Вместе с тем уже с конца этой осени ситуация может существенно измениться. Планируется, что продажа телефонов в рассрочку будет приравнена к выдаче потребительских кредитов со всеми вытекающими из этого требованиями. Речь идет, в частности, о соблюдении норм по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма - AML, оценке кредитоспособности клиента и других ограничениях. В результате для части жителей Латвии покупка телефона в рассрочку может стать недоступной.