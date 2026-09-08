Некоторым жителям Латвии могут закрыть доступ к покупке телефонов в рассрочку

Вместе с тем уже с конца этой осени ситуация может существенно измениться. Планируется, что продажа телефонов в рассрочку будет приравнена к выдаче потребительских кредитов со всеми вытекающими из этого требованиями. Речь идет, в частности, о соблюдении норм по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма - AML, оценке кредитоспособности клиента и других ограничениях. В результате для части жителей Латвии покупка телефона в рассрочку может стать недоступной.