"Белая ночь" и праздник улицы Антонияс в Риге (5.09.2026)
В Риге состоялся ежегодный форум современной культуры "Белая ночь" и праздник улицы Антонияс.
Первый праздник улицы Антонияс собрал около 5000 человек
В минувшую субботу, 5 сентября, впервые состоялся праздник улицы Антонияс. Несмотря на прогнoз погоды, обещавший сильные дожди, в течение дня мероприятие посетили около 5000 человек. Несколько предприятий района уже выразили интерес к участию в празднике в следующем году.
Одним из самых ярких событий дня стал концерт Chris Noah, который наполнил музыкой всю улицу Антонияс. Музыкальную программу открыли музыканты Латвийского национального симфонического оркестра Latvian Brass. На сцену также вышли R&R Project и Vectēva Papirosi, а в вечерней программе выступили актеры Латвийского национального театра Зане Домбровска и Марцис Маньяков. В перерывах между выступлениями музыку ставил DJ Roadchanger.
Одной из центральных частей праздника стал общий стол длиной более 60 метров. В течение всего дня за ним собирались посетители, которые могли попробовать блюда и напитки от разных участников.
Помимо музыкальной программы, посетителей приглашали принять участие в мероприятиях уголка финансовой грамотности Signet Banka, а также посетить открытые занятия йогой и пилатесом от PiYo Studio.
От шума и суеты праздника можно было отдохнуть во дворе Музея истории медицины имени Паула Страдиня. Там работал книжный пункт Laiks lasīt, проходили поэтические чтения, а желающие могли посетить сам музей. Для маленьких гостей праздника организовали встречу с Лисой и Фенеком из Tutas lietas.
Согласно опросу, проведенному после мероприятия, посетители особенно высоко оценили атмосферу праздника и его концепцию. Формат городского праздника с музыкой, танцами и развлечениями на протяжении всего дня ранее в Тихом центре Риги не проводился. Несмотря на контраст с привычной атмосферой района, мероприятие отлично вписалось в улицу Антонияс.