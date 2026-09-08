Первый праздник улицы Антонияс собрал около 5000 человек

Согласно опросу, проведенному после мероприятия, посетители особенно высоко оценили атмосферу праздника и его концепцию. Формат городского праздника с музыкой, танцами и развлечениями на протяжении всего дня ранее в Тихом центре Риги не проводился. Несмотря на контраст с привычной атмосферой района, мероприятие отлично вписалось в улицу Антонияс.