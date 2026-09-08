Радиостанциям навяжут квоты на латышскую музыку, но министр готов к компромиссу
Латвийские радиостанции могут обязать чаще ставить музыку местных исполнителей. Министр культуры Наурис Пунтулис считает квоты необходимыми, но готов обсуждать их размер, время выхода песен и другие детали.
Министр культуры Наурис Пунтулис уверен, что властям и радиоиндустрии удастся найти компромисс по вопросу увеличения доли музыки, созданной в Латвии, в программах радиостанций. В интервью программе TV3 "900 секунд" министр выразил сожаление, что законопроект о минимальной доле латвийской музыки в радиоэфире фактически противопоставил Министерство культуры и представителей радиоиндустрии.
"Так не должно быть, мы должны найти в этом вопросе компромисс, и я уверен, что нам удастся его найти", - сказал Пунтулис.
По его словам, он хорошо понимает интересы и опасения радиоиндустрии. Однако механизм квот, который позволит чаще звучать в эфире музыке, созданной в Латвии, в небольшой стране необходимо поддержать. При этом остальные вопросы министр готов обсуждать. Детали инициативы стороны обсудят 14 сентября.
Говоря о возможных компромиссах, Пунтулис отметил, что они могут касаться объема квоты, времени выхода музыки в эфире и других деталей. Он также напомнил, что хороший компромисс - это такой компромисс, в результате которого все стороны остаются немного недовольны.
Министр также призвал не исходить только из популярности латвийской музыки. По его мнению, даже если латышская музыка пользуется спросом, это не означает, что в эфире должна звучать исключительно самая популярная музыка.
Пунтулис считает, что для небольшой страны вопрос присутствия местной музыки на радио связан не только с бизнесом радиостанций, но и с культурным пространством и культурной политикой.
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"Музыка, созданная в Латвии, должна присутствовать на каждой радиостанции. Вопрос в том, в каком объеме, в какое время и тому подобное, но именно поэтому мы являемся Латвийским государством, чтобы заботиться о своей культуре, своей музыке и своем языке", - заявил министр.
Он добавил, что его обязанность как государственного должностного лица - в большей степени думать об общественном благе, культурном пространстве и языке, а не о доходах радиостанций от рекламы.
Рабочая группа по увеличению доли музыки, созданной в Латвии, в радиоэфире была создана в феврале этого года.