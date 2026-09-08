"Прекратить поставки оружия Украине": прокремлевская группировка выдвинула ультиматум Латвии
Прокремлевская террористическая группировка, ранее бравшая на себя ответственность за диверсии в Европе, выдвинула Латвии ультиматум.
Прокремлевская террористическая группировка "Global Citizens Against War 1984" (GCAW1984), которая ранее уже брала на себя ответственность за совершенные в Европе диверсии, направила письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии, потребовав прекратить деятельность компаний, которые производят и поставляют вооружение Украине.
Согласно распространенному группой пресс-релизу, она выступила против латвийских компаний Eraser и Unitrack, польских компаний PGZ, WB Electronics, JFG Composites и Nitro-Chem, а также португальской компании Tekever.
Если требования группировки будут проигнорированы и указанные компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить работу этих компаний "любыми средствами". Правительствам названных стран террористы дали месяц на выполнение своих требований.
В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка распространила фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых изображена аббревиатура названия группировки.
Ранее группировка взяла на себя ответственность за произошедшую в августе попытку поджога принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyeton предприятия в Словакии.