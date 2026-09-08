Прокремлевская террористическая группировка "Global Citizens Against War 1984" (GCAW1984), которая ранее уже брала на себя ответственность за совершенные в Европе диверсии, направила письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии, потребовав прекратить деятельность компаний, которые производят и поставляют вооружение Украине.