Заплыли жиром: латвийцы оказались на втором месте в ЕС по лишнему весу

По данным Министерства здравоохранения, сейчас продолжительность здоровой жизни в Латвии составляет всего 54,2 года - это один из самых низких показателей в ЕС. При этом лишний вес или ожирение выявлены почти у 60% жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет.