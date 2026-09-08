Заплыли жиром: латвийцы оказались на втором месте в ЕС по лишнему весу
В прошлом году Латвия оказалась на вершине европейского антирейтинга по ожирению: почти каждый четвертый взрослый житель страны имеет лишний вес.
Латвия заняла второе место в Европейском союзе по доле взрослых жителей с ожирением. В 2025 году ожирение было зарегистрировано у 24,6% жителей страны в возрасте от 18 лет, свидетельствуют новейшие данные статистического бюро ЕС Eurostat. Выше показатель оказался только на Мальте - 26,6%. Третье место заняла Финляндия с 23,2%.
Таким образом, показатель Латвии на 8,3 процентного пункта превышает средний уровень по ЕС. В целом в прошлом году ожирение было у 16,3% взрослых жителей Евросоюза.
Самая низкая доля людей с ожирением зарегистрирована в Италии - 7%. В Греции показатель составил 12,8%, а в Румынии - 12,9%.
При этом проблема лишнего веса в ЕС значительно шире. У 35,4% жителей Евросоюза в 2025 году был лишний вес, хотя индекс массы тела еще не достигал показателя, при котором диагностируется ожирение. В итоге лишний вес или ожирение были более чем у половины взрослых жителей ЕС - 51,7%.
Мужчины чаще женщин имели лишний вес. Ожирение было выявлено у 17,4% мужчин и 15,3% женщин. Индекс массы тела от 25 до 30, соответствующий избыточному весу, был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес, напротив, наблюдался у 2,9% женщин и 1% мужчин.
Ожирение определяется по индексу массы тела (ИМТ), который рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах. Показатель 30 и выше соответствует ожирению, от 25 до 30 - избыточному весу, а менее 18,5 - недостаточному весу.
Показатель распространенности ожирения используется, в частности, для оценки прогресса в достижении Целей устойчивого развития ООН в сфере питания, здоровья и благополучия.
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Латвия уже утвердила план по борьбе с распространением лишнего веса и ожирения. В октябре прошлого года правительство одобрило разработанный Министерством здравоохранения план действий на 2025-2029 годы. Его цель - остановить рост распространенности лишнего веса и ожирения среди населения и снизить риск развития неинфекционных заболеваний.
В плане определены четыре основных направления: улучшение привычек здорового питания и физической активности, раннее выявление групп риска, совершенствование диагностики и лечения ожирения, а также оценка эффективности реализуемых мероприятий.
Долгосрочная цель документа - к 2060 году снизить распространенность лишнего веса и ожирения среди взрослых до 45,1% и увеличить продолжительность жизни, проведенной в состоянии здоровья, до 72,8 года.
По данным Министерства здравоохранения, сейчас продолжительность здоровой жизни в Латвии составляет всего 54,2 года - это один из самых низких показателей в ЕС. При этом лишний вес или ожирение выявлены почти у 60% жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет.