Председатель совета airBaltic не боится потерять рынок из-за закрытых восточных направлений

"Понятно, что для airBaltic было бы очень выгодно, чтобы война в Украине закончилась и все соседние с Латвией страны снова стали доступным авиационным рынком для любой европейской авиакомпании, но даже если этого не произойдет, бизнес-план осуществим и может быть успешным в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.