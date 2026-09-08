Председатель совета airBaltic не боится потерять рынок из-за закрытых восточных направлений
airBaltic не собирается сдавать позиции на рынке, даже если война в Украине продолжится, а восточные направления останутся закрытыми.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic должна сохранить рациональную долю рынка, заявил в интервью агентству LETA председатель совета airBaltic Андрей Мартынов. Он добавил, что airBaltic должна работать на тех направлениях и маршрутах, где авиакомпания сильна и способна удовлетворить спрос.
"Согласно прогнозам, которые мы видим сейчас, я считаю, что доля рынка airBaltic не уменьшится", - сказал Мартынов.
Комментируя, может ли airBaltic стать серьезным игроком регионального уровня, не летая в восточном направлении, Мартынов указал что бизнес-план airBaltic разработан с учетом текущей ситуации и без попыток выдать желаемое за действительное.
"Понятно, что для airBaltic было бы очень выгодно, чтобы война в Украине закончилась и все соседние с Латвией страны снова стали доступным авиационным рынком для любой европейской авиакомпании, но даже если этого не произойдет, бизнес-план осуществим и может быть успешным в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.
Также он напомнил, что в авиационном бизнесе риски высоки, и все прогнозы следует оценивать в совокупности с ними.