Недвижимость за границей становится все популярнее: что нужно знать жителям Латвии перед покупкой
В последние годы среди жителей Латвии растет интерес к покупке недвижимости за рубежом. Однако, как показывает практика, желающих получить ипотечный кредит на приобретение жилья в другой стране значительно больше, чем тех, у кого действительно есть такая возможность и кто в итоге решается на сделку.
О возможностях получения финансирования для такой покупки рассказывает руководитель отдела жилищного кредитования банка Luminor Каспарс Саусайс.
Возможность работать удаленно позволяет многим задуматься о том, чтобы проводить самые холодные месяцы года в странах, где солнце и теплая погода не редкость даже осенью и зимой. Если за границей планируется проводить несколько месяцев в году, покупка собственной недвижимости может стать альтернативой аренде жилья.
Чаще всего жители Латвии интересуются объектами в Южной Европе - Испании, Португалии и Италии. В основном люди хотят приобрести жилье в странах с более теплым климатом, чтобы проводить там осенние и зимние месяцы, а остальную часть года жить в Латвии и сдавать зарубежную недвижимость в аренду.
Интерес вызывают объекты в довольно широком ценовом диапазоне - примерно от 100 000 до 300 000 евро. Однако покупка недвижимости за рубежом с использованием банковского финансирования по-прежнему происходит сравнительно редко.
За последний год в сделках, профинансированных Luminor, стоимость приобретаемых квартир чаще всего составляла от 100 000 до 150 000 евро, а домов - от 200 000 до 300 000 евро.
Что нужно, чтобы получить в Латвии финансирование на покупку недвижимости за границей?
Для получения кредита на приобретение недвижимости за рубежом обычно требуется обеспечение. В качестве залога кредиторы чаще всего используют недвижимость, находящуюся в Латвии, а не объект, который клиент собирается приобрести в другой стране.
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Чтобы заложить уже принадлежащую клиенту недвижимость в Латвии, необходимо провести ее оценку. Именно этот объект будет выступать залогом по кредиту на покупку жилья за рубежом.
Например, если недвижимость в Латвии оценивается в 100 000 евро и в конкретной ситуации банк готов выдать под этот залог до 70 000 евро, а зарубежный объект стоит дороже, разницу между суммой финансирования и стоимостью недвижимости клиенту придется покрыть самостоятельно.
Конкретный размер финансирования в каждом случае может отличаться в зависимости от условий кредитора, стоимости залога и финансового положения клиента.
Во время консультации клиент сообщает банку, какую недвижимость собирается приобрести и в какой стране она находится. При этом подробную информацию, например точный адрес объекта или количество комнат, банку указывать не требуется. Проводить оценку зарубежной недвижимости также не нужно.
Если у клиента уже есть действующий ипотечный кредит или другие существенные кредитные обязательства, это может повлиять на возможность получения дополнительного финансирования. В таких случаях банк оценивает доходы клиента, его действующие обязательства и кредитную историю, чтобы определить, может ли он взять еще один заем и на какую сумму.
Нужно учитывать и местные правила
Перед покупкой недвижимости за рубежом желательно обратиться к местным юридическим и налоговым консультантам, чтобы заранее понять все расходы и нюансы, связанные как с самой сделкой, так и с последующим содержанием имущества. Особенно важно оценить эти вопросы, если недвижимость планируется сдавать в аренду часть года.
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Доход от аренды может помочь покрыть расходы на содержание объекта, однако он зависит от сезонности, спроса, качества управления недвижимостью и местного законодательства. Поэтому рассматривать такой доход как гарантированный источник заработка не стоит.