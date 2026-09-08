Недвижимость за границей становится все популярнее: что нужно знать жителям Латвии перед покупкой

Если у клиента уже есть действующий ипотечный кредит или другие существенные кредитные обязательства, это может повлиять на возможность получения дополнительного финансирования. В таких случаях банк оценивает доходы клиента, его действующие обязательства и кредитную историю, чтобы определить, может ли он взять еще один заем и на какую сумму.