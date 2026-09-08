Хозяин собак, покусавших детей в Царникаве: "Мы не могли представить, что такое произойдет"
Иво, чьи собаки в пятницу покусали шестерых детей из детского сада Riekstiņš в Царникаве, рассказал программе "TV3 Ziņas", что трагические события развивались очень быстро, а произошедшее стало стечением нескольких обстоятельств.
Хозяин рассказал, что собак привезли из России четыре года назад, и в последующие годы они росли вместе с маленькими детьми. До сих пор агрессии с их стороны замечено не было, сообщил Иво.
Однако на вопрос о трагическом происшествии Иво ответил, что все произошло слишком быстро. "К нам приехали рабочие, чтобы починить канализацию. Они случайно открыли калитку, которую нельзя было открывать, и собаки выбежали наружу", - рассказал хозяин собак.
"Мы не могли представить, что такое может произойти. Территория была огорожена таким образом, чтобы собаки не могли выбраться наружу", - поделился Иво.
Он отметил, что после произошедшего рабочие сразу связались с полицией, чтобы найти собак, однако все произошло слишком быстро... Иво объяснил, что заводчица собак посоветовала держать их раздельно. "Оставлять их вместе не следует, поскольку существует риск, что такая ситуация может повториться", - заявил хозяин. Представитель Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре также признала изданию, что "с очень высокой вероятностью в аналогичной ситуации собаки поведут себя так же и снова нападут".
На вопрос, не оставит ли он собак у себя, Иво ответил отрицательно. "Нет, однозначно нет. Думаем, куда-нибудь подальше, в сельскую местность, в какое-нибудь хозяйство. Мы еще ищем лучшие решения", - заявил мужчина.
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Ранее сообщалось, что в пятницу две собаки во время прогулки покусали шестерых детей из детского сада Riekstiņš в Царникаве. В пятницу группа из 19 детей в сопровождении воспитателя и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределами территории образовательного учреждения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки в конце улицы Лашу к группе детей приблизились две собаки без присмотра.
По информации учреждения, в результате инцидента пострадали шестеро детей, двое из которых были госпитализированы. Также пострадал один из сопровождавших детей педагогов, который пытался удержать собак, чтобы защитить детей. Две пострадавшие девочки по-прежнему находятся в Детской клинической университетской больнице. В BKUS сообщили, что детям были проведены операции и их состояние стабильное.
Детская больница отмечает, что врачи BKUS регулярно помогают детям после укусов собак и других домашних животных, а одним из важных аспектов лечения таких ран является риск инфекции. "Одним из наиболее серьезных осложнений после укусов собак является инфекция, поскольку в ротовой полости собаки находится множество различных микроорганизмов, поэтому бактерии могут попасть глубоко в ткани через рану от укуса. Инфекция может развиться даже в том случае, если изначально рана не выглядит особенно серьезной, поэтому после укуса собаки не следует оценивать рану у ребенка только по ее внешнему виду, поскольку нередко это лишь точечные повреждения кожи", - отмечает детский хирург больницы Анете Розенталберга.
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В связи с нападением собак в пятницу начат уголовный процесс, сообщила Государственная полиция. Тем временем в Адажском краевом самоуправлении сообщили, что после произошедшего начаты четыре процесса об административных нарушениях.