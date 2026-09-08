Хозяин собак, покусавших детей в Царникаве: "Мы не могли представить, что такое произойдет"

Детская больница отмечает, что врачи BKUS регулярно помогают детям после укусов собак и других домашних животных, а одним из важных аспектов лечения таких ран является риск инфекции. "Одним из наиболее серьезных осложнений после укусов собак является инфекция, поскольку в ротовой полости собаки находится множество различных микроорганизмов, поэтому бактерии могут попасть глубоко в ткани через рану от укуса. Инфекция может развиться даже в том случае, если изначально рана не выглядит особенно серьезной, поэтому после укуса собаки не следует оценивать рану у ребенка только по ее внешнему виду, поскольку нередко это лишь точечные повреждения кожи", - отмечает детский хирург больницы Анете Розенталберга.