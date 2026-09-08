Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Во вторник температура поднимется до +23 градусов
Во вторник в Латвии температура воздуха поднимется до +19..+23 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично покрыто облаками, к вечеру местами в западной и центральной частях страны ожидается кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, порывами он будет усиливаться до 9-14 метров в секунду.
В Риге осадков не ожидается, южный ветер порывами будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +22 градусов.