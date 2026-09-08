Новый инструмент гибридной войны? Латвийские учреждения заваливают жалобами и запросами
Жалобы и запросы о доступе к информации могут стать новым инструментом гибридной войны: латвийские учреждения столкнулись с потоком обращений, который способен перегружать чиновников, суды и всю государственную систему.
У гибридной войны много лиц, в том числе кибератаки, миграционное давление, дезинформация. Теперь проявилось еще одно: заваливать заявлениями и жалобами тех, кто поддерживает Украину. Передача "De facto" проследила за событиями, в центре которых находится Дмитрий Матаев: после освобождения из-под стражи он переехал в Беларусь, однако представляемое им общество продолжает обращаться в латвийские учреждения и суды.
Служба государственной безопасности не называет конкретных лиц, однако предупреждает - отдельные граждане Латвии, переехавшие в страны-агрессоры, могут использоваться в гибридной деятельности против Латвии.
Антивоенный плакат художника Криша Салманиса на фасаде Музея истории медицины имени Паулса Страдиня появился через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину. Разместить его напротив российского посольства предложили жители улицы Антонияс, которые также взяли на себя расходы по его изготовлению. В этом году, примерно к четвертой годовщине войны, общество "Жители Букулты" запросило у музея подробную информацию: кто предложил разместить плакат, кто его изготовил и установил, с кем это было согласовано и кто за него заплатил. Музей ответил. Однако на этом переписка отнюдь не закончилась.
"Запрашивается в том числе информация об охране музея, расходах на видеонаблюдение и страховании. Эти заявления на самом деле представляют собой своего рода лавину. В том числе они могут быть призваны парализовать государственные учреждения", - рассказал передаче директор музея Каспарс Ванагс. "И вопрос - для каких целей собирается эта информация?"
Когда музей не предоставил всю запрошенную информацию, общество пожаловалось в Министерство здравоохранения. Министерство рассмотрело переписку и пришло к выводу, что музей действовал законно. Однако общество обратилось в Административный окружной суд, который уже возбудил дело. В общей сложности в этом году суд получил десять заявлений этого общества о предоставлении информации. Восемь дел уже возбуждены. Дела касаются музея, Государственной полиции и Министерства внутренних дел, Рижского самоуправления, Министерства земледелия, Саласпилсского самоуправления, Государственной инспекции труда и Министерства здравоохранения. Все восемь дел в настоящее время готовятся к рассмотрению.
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"И, возможно, это тоже является целью - вовлечь как можно больше учреждений, как можно больше работающих в государственном секторе, чтобы нагрузить административный суд, а затем в процессе обжалования и всю судебную систему. И мы знаем, что в условиях гибридной войны нам нужно быть чрезвычайно осторожными. Неужели мы так легкомысленно отдадим эти ресурсы тем, кто хочет их перегрузить?" - подчеркнул Ванагс.