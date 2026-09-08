Новый инструмент гибридной войны? Латвийские учреждения заваливают жалобами и запросами

Антивоенный плакат художника Криша Салманиса на фасаде Музея истории медицины имени Паулса Страдиня появился через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину. Разместить его напротив российского посольства предложили жители улицы Антонияс, которые также взяли на себя расходы по его изготовлению. В этом году, примерно к четвертой годовщине войны, общество "Жители Букулты" запросило у музея подробную информацию: кто предложил разместить плакат, кто его изготовил и установил, с кем это было согласовано и кто за него заплатил. Музей ответил. Однако на этом переписка отнюдь не закончилась.