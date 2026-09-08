У ребенка в школе температура 39 градусов: когда медсестра может дать лекарство без родителей

Если у ребенка в школе поднялась высокая температура, например до 39 градусов, школьная медсестра не может просто по своему усмотрению дать ему лекарство. По словам Карины Палковой, если речь идет о ребенке младше 14 лет, медсестра должна согласовать свои действия с родителями. Это особенно важно, поскольку у ребенка может быть аллергия или другие противопоказания к конкретному препарату.