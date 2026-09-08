У ребенка в школе температура 39 градусов: когда медсестра может дать лекарство без родителей
Ребенку в школе стало плохо, температура поднялась до 39 градусов - может ли медсестра сразу дать ему жаропонижающее? Омбудсмен Карина Палкова в эфире TV24 объяснила, что в таких ситуациях сначала необходимо связаться с родителями.
Если у ребенка в школе поднялась высокая температура, например до 39 градусов, школьная медсестра не может просто по своему усмотрению дать ему лекарство. По словам Карины Палковой, если речь идет о ребенке младше 14 лет, медсестра должна согласовать свои действия с родителями. Это особенно важно, поскольку у ребенка может быть аллергия или другие противопоказания к конкретному препарату.
После согласия родителей медсестра может дать ребенку соответствующий препарат. Такой порядок, по словам правозащитницы, предусмотрен 13-й статьей Закона о правах пациентов, регулирующей права несовершеннолетних пациентов.
После 14 лет ситуация меняется. В этом возрасте медсестра уже может обсуждать состояние здоровья непосредственно с самим ребенком.
"Если ребенку 14 и больше лет, тогда медицинская сестра уже может говорить с ребенком, предполагая, что ребенок знает о своем здоровье", - сказала Палкова.
При этом, если у медсестры возникают сомнения, наиболее безопасным вариантом остается связаться с родителями. Особенно это актуально в случае подростков, которые принимают лекарства или имеют особенности здоровья, о которых медицинскому работнику может быть неизвестно.
В эфире также обсудили вопрос о том, какие лекарства вообще могут находиться в распоряжении школьной медсестры. Палкова отметила, что медработник в школе должен иметь возможность оказать ребенку первую помощь.
"Медицинская сестра в школе должна уметь оказывать первую помощь. Вопрос в том, можно ли оказать первую помощь без определенных лекарств? Я не медицинский эксперт, не могу сказать, но, по-видимому, конечно, нет", - сказала она.
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По ее мнению, в школе как минимум должен быть предусмотрен необходимый набор средств, позволяющий медсестре выполнять обязанности по оказанию первой помощи. "Минимальный набор, конечно, должен быть, потому что медицинская сестра должна оказывать первую помощь", - заключила Палкова.