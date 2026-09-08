Кто в Латвии становится "невидимым избирателем" и почему люди перестают ходить на выборы
Право голоса формально одинаково для всех, но на выборах одни граждане звучат гораздо громче других. Почему молодежь, малообеспеченные и часть русскоязычных избирателей все чаще остаются дома и что происходит с их интересами?
По словам ведущего исследователя центра Providus Лиги Стафецки, за отказом от участия в выборах обычно стоят определённые причины. Человек может интересоваться происходящим в стране, хотеть изменить свою жизнь, но при этом не видеть инструментов, с помощью которых способен на это повлиять. И в Латвии таких людей достаточно, сообщает LSM+.
Разочарование в демократии
Одна из таких групп — молодые люди. У них довольно рано может сформироваться представление, что политика — это слишком сложно и что обычный человек все равно ни на что не влияет. При этом, подчеркивает исследовательница, такая позиция не обязательно означает безразличие.
По словам докторанта политических наук Романа Гагунова, похожие тенденции наблюдаются и в других странах. «Молодежь и в других странах вообще, скажем так, разочарована в демократии. Тут даже вопрос не про выборы, а про то, что они не верят в демократию», — объясняет он.
Для Гагунова это «красная лампочка» — сигнал того, что с отношением молодого поколения к политической системе что-то не так.
Разобраться в выборах можно еще до получения права голоса. В Латвии для школьников проводят Сигнальные выборы. Они проходят примерно так же, как настоящие, и позволяют молодым людям заранее понять, как устроен процесс и как выбирать кандидата. В этом году сигнальные выборы пройдут с 14 по 28 сентября. Ученики 10–12-х классов смогут голосовать в своих школах за реальные списки и кандидатов. Результаты объявят 3 октября после закрытия избирательных участков.
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Голосовать или выживать?
Молодежь — не единственная группа, которая реже участвует в выборах. Такая же тенденция заметна среди людей с более низкими доходами. По словам Стафецки, у таких людей меньше ресурсов для участия в политической жизни: им приходится сосредотачиваться на повседневных проблемах, они меньше следят за происходящим и реже потребляют СМИ.
«Им приходится бороться за выживание», — объясняет она. При этом может возникать и чувство обиды — человек может считать, что политики недостаточно о нем заботились.
«Они предпочитают оставаться дома. Их голос тоже не слышен в политике, поэтому в определённой степени они оказываются в невидимой, слепой зоне», — отмечает Стафецка.
Получается замкнутый круг: человек не участвует в политике, потому что не чувствует себя услышанным, а его группа из-за низкой активности становится еще менее заметной.
За кого голосовать нацменьшинствам?
Еще одна группа, которая сталкивается с проблемой политического представительства, — русскоязычные граждане и представители национальных меньшинств. Долгое время значительная часть русскоязычных граждан голосовала за партии, которые позиционировали себя как защитники интересов русскоязычного населения. После 2022 года ситуация изменилась: русскоязычный электорат оказался более раздробленным, а его голоса распределились между разными политическими силами.
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«У русскоязычных избирателей возникло ощущение растерянности, раздробленности группы», - объясняет политический обозреватель Данута Дембовская.
При этом, по ее словам, нельзя говорить о русскоязычных избирателях как об однородной группе. Они отличаются по возрасту, образованию, сфере работы и отношению к геополитической ситуации и России. Дембовская отмечает ещё одну тенденцию - для части русскоязычных избирателей голосование может быть способом выразить протест.
«Первое — это показать эмоцию. Скажем, тот же протест: вот мне не нравится, я проголосую. Может быть, я не верю в то, что мои избранники что-то изменят в стране, но я покажу свою фигу в кармане».
Другой вариант — голосовать за партию, от которой избиратель действительно ожидает изменений. Но для этого политической силе необходимо получить доступ к власти.
Лига Стафецка отмечает, что национальные меньшинства интересуются не только языком и этническими вопросами. Для них важны также благосостояние, образование и здравоохранение. Но и здесь человеку бывает сложно найти политическую силу, которая одновременно представляет его интересы и соответствует его взглядам. «Это уже не только вопросы интересов меньшинств, по этим вопросам у них зачастую нет партнера, с которым они могли бы говорить. Или наоборот: есть партии, которые говорят об этих проблемах, но в отношении меньшинств занимают очень жесткую, если не агрессивную, позицию», — объясняет она.