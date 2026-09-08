Кто в Латвии становится "невидимым избирателем" и почему люди перестают ходить на выборы

Лига Стафецка отмечает, что национальные меньшинства интересуются не только языком и этническими вопросами. Для них важны также благосостояние, образование и здравоохранение. Но и здесь человеку бывает сложно найти политическую силу, которая одновременно представляет его интересы и соответствует его взглядам. «Это уже не только вопросы интересов меньшинств, по этим вопросам у них зачастую нет партнера, с которым они могли бы говорить. Или наоборот: есть партии, которые говорят об этих проблемах, но в отношении меньшинств занимают очень жесткую, если не агрессивную, позицию», — объясняет она.