ФОТО: высшие должностные лица Латвии пришли на молебен за пропавших в Непале

На молебен были приглашены все, кто хотел мысленно и в молитвах быть рядом с пропавшими без вести и их близкими. Как наблюдал Jauns.lv, в Рижский Домский собор пришли также представители высшего руководства страны и политики, в том числе председатель Сейма Дайга Миериня, министр юстиции Эдвард Смилтенс, премьер-министр Андрис Кулбергс, президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие.