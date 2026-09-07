Молебен в Риге за 33 пропавших без вести в Непале жителей Латвии
В Рижском Домском соборе состоялся молебен за пропавших без вести в результате трагедии в Непале и их близких. На службу ...
ФОТО: высшие должностные лица Латвии пришли на молебен за пропавших в Непале
Сегодня в 18:00 в Рижском Домском соборе состоялся молебен за пропавших без вести в результате трагедии в Непале и их близких. На службу пришли и высшие должностные лица страны - президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Андрис Кулбергс и несколько политиков.
Экуменическое богослужение провели архиепископ Риналдс Грантс и руководители христианских конфессий. Музыкальное сопровождение обеспечили Айгарс Рейнис и Айгарс Рауманис.
На молебен были приглашены все, кто хотел мысленно и в молитвах быть рядом с пропавшими без вести и их близкими. Как наблюдал Jauns.lv, в Рижский Домский собор пришли также представители высшего руководства страны и политики, в том числе председатель Сейма Дайга Миериня, министр юстиции Эдвард Смилтенс, премьер-министр Андрис Кулбергс, президент Латвии Эдгар Ринкевич и другие.
Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязевые массы. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае. В результате катастрофы погибли более 1000 человек, еще более 4700 числятся пропавшими без вести.
Недалеко от эпицентра бедствия находилась и большая группа туристов из Латвии, поездку которой организовали участники йога-сообщества Yantra. Еще несколько латвийских туристов находились в зоне стихийного бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.
Читайте продолжение после рекламы
Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением селевого потока в Непале. Еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.