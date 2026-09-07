"Я ничего не успел сделать": под Саласпилсом грузовик протаранил Audi с 73-летним водителем
В понедельник около полудня на Рижской объездной дороге недалеко от Саласпилса произошла тяжелая авария. 73-летний водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности маневра и выехал перед грузовиком, перевозившим строительный мусор.
На месте происшествия работали сразу три бригады медиков, в том числе реанимационная, а также пожарные. Спасателям пришлось вскрывать двери оказавшегося в кювете Audi, чтобы извлечь водителя из салона, сообщает "Degpunktā".
Водитель грузовика рассказал, что ехал по главной дороге и не ожидал, что справа перед ним внезапно появится Audi.
"Он просто быстро выскочил и почти остановился перед машиной. Я ничего не успел сделать. Думал, что он хочет быстро проехать прямо. Все произошло очень быстро", - рассказал водитель грузовика Денис.
На дороге остались длинные следы торможения - не менее 20 метров. Грузовик практически не пострадал, однако Audi получил серьезные повреждения, особенно со стороны водителя. Задняя дверь оказалась вырвана, а переднюю дверь при ударе вдавило внутрь салона.
По словам очевидцев, практически сразу после столкновения рядом оказалась машина скорой помощи, и медики бросились помогать пострадавшему. Однако быстро добраться до него не удалось, поскольку дверь автомобиля заклинило. Пассажирское сиденье автомобиля было в крови. Медики оценили его состояние как критически тяжелое.
Представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола рассказала, что пострадавшему на месте одновременно оказывали помощь две бригады медиков, одна из которых была специализированной врачебной бригадой.
"Пострадавший получил тяжелые травмы, политравму. После оказания помощи на месте его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение в сопровождении врача-специалиста", - сообщила Витола.
Государственная полиция сообщила, что водителю Audi было 73 года. Пока неизвестно, что именно отвлекло его внимание или помешало заметить приближавшийся слева грузовик, поскольку дорога с этой стороны хорошо просматривается.