В Латвии хотят ударить по транзиту зерна из России и Беларуси тарифом в 300%

Однако, как сообщают источники Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты Балтийского моря уже достиг пяти миллионов тонн. Это почти сопоставимо с показателем Новороссийска и Туапсе, где он составляет шесть миллионов тонн.