В Латвии хотят ударить по транзиту зерна из России и Беларуси тарифом в 300%
Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Беларуси и их обработку, а также разработать механизмы для выявления и применения санкций в отношении предположительно украденного украинского зерна. Об этом после заседания коалиции заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.
Также планируется обеспечить возможность проверки транзитных грузов и наладить сотрудничество с представителями Украины и лабораториями для определения происхождения зерна.
Андрис Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится добиться единой позиции стран Балтии, чтобы "российское зерно не использовало инфраструктуру региона". По этому вопросу он уже связался с премьер-министром Эстонии и планирует провести переговоры также с главой правительства Литвы.
Кулбергс после заседания коалиции отметил, что Россия пытается максимально увеличить экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать экспортный коридор через Черное море. По информации, предоставленной Украиной, к российскому экспорту может примешиваться и зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины.
Партии договорились о мерах по ограничению транзита российского и белорусского зерна через Латвию. При этом приоритетом должны оставаться интересы латвийских сельскохозяйственных производителей, а отдельное внимание планируется уделить борьбе с оборотом зерна, которое могло быть вывезено с оккупированных территорий Украины.
Депутат Сейма Арвил Ашераденс поддержал предложенные премьером решения, одновременно подчеркнув, что транзит российского зерна через Латвию вообще не должен осуществляться. По его словам, необходимо отдельно выявлять и отличать зерно, происходящее с оккупированных территорий Украины.
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В свою очередь депутат Артурс Бутанс сообщил, что партия подготовила поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают полный запрет транзита российского зерна через латвийские порты и инфраструктуру. Он подчеркнул, что целью повышения тарифов должно быть не получение дополнительных доходов, а создание таких условий, при которых транзит станет экономически невыгодным.
Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что при принятии решений, касающихся зерна, в первую очередь необходимо защищать интересы латвийских фермеров и гарантировать им доступ к портовой и транспортной инфраструктуре для экспорта в наиболее выгодный для этого период.
Как сообщалось, российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки из Черного и Азовского морей в Балтийское море на фоне украинских атак на суда и портовую инфраструктуру.
В прошлом экспортном сезоне - с июля 2025 года по июнь 2026 года - Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн тонн зерна, или 90% всего объема экспорта. Через российские порты на Балтийском море был отправлен лишь один миллион тонн.
Однако, как сообщают источники Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты Балтийского моря уже достиг пяти миллионов тонн. Это почти сопоставимо с показателем Новороссийска и Туапсе, где он составляет шесть миллионов тонн.
Кроме того, российские экспортеры все чаще обращают внимание на порты стран Балтии, прежде всего Латвии. Ожидается, что в сентябре объем таких перевозок резко возрастет.
Из-за атак Вооруженных сил Украины было уничтожено более 80% российских мощностей по экспорту зерна. По оценкам экспертов, в августе экспорт пшеницы составил лишь 1,9 млн тонн - это самый низкий показатель за последние 16 лет.