Вся надежда теперь на теплую зиму.
В Латвии
Сегодня 10:43
В латвийском городе решили поднять тарифы на тепло сразу на 25%
В Мадоне примерно на четверть вырастет тариф на тепло, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В связи с ростом стоимости закупаемого топлива предприятие Madonas siltums представило Комиссии по регулированию общественных услуг расчет новых тарифов.
По расчетам предприятия, тариф на производство тепловой энергии увеличится с 51,13 до 66,77 евро за мегаватт-час, или на 30,59%.
Тариф на передачу и распределение тепловой энергии вырастет с 22,93 до 26,07 евро за мегаватт-час, или на 13,69%.
В результате конечный тариф на тепло в Мадоне увеличится с 76,53 до 95,31 евро за мегаватт-час - на 24,59%.
Новый тариф вступит в силу 1 октября, если Комиссия по регулированию общественных услуг не примет и не опубликует в Latvijas Vēstnesis решение об отмене его вступления в силу.