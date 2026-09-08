Латвия совершила рывок в производительности труда

Как сообщает Euronews, производительность труда выросла в большинстве стран ЕС. Самый большой рост производительности труда в расчете на одного занятого зафиксирован в Словении - на 4,5% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Далее следуют Дания (+3,6%) и Литва (+3,5%).