Латвия совершила рывок в производительности труда
Во втором квартале 2026 года производительность труда в ЕС выросла на 0,9% в расчете на одного занятого и на 0,8% в расчете на отработанный час по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Латвия отличилась по второму показателю.
При расчете производительности труда учитываются данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) и занятости. Показатель отражает реальный объем продукции, произведенной одним занятым или за один отработанный час.
Как сообщает Euronews, производительность труда выросла в большинстве стран ЕС. Самый большой рост производительности труда в расчете на одного занятого зафиксирован в Словении - на 4,5% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Далее следуют Дания (+3,6%) и Литва (+3,5%).
Снижение этого показателя произошло только в трех странах ЕС: Ирландии (-1,0%), Румынии (-0,8%) и Италии (-0,4%).
При расчете на один отработанный час лидером также стала Словения, где производительность труда выросла на 5,8%. На втором месте Дания (+3,5%), а на третьем - Латвия (+3,4%).
Снижение производительности труда в расчете на отработанный час зафиксировано в пяти странах ЕС. Сильнее всего показатель упал в Румынии (-1,2%), Чехии (-0,8%) и Португалии (-0,5%). В Ирландии он остался без изменений.
Как ранее писал Otkrito.lv, большинство работодателей Латвии призналось, что их сотрудники не обладают необходимыми навыками.