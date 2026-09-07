Газета Financial Times узнала, чем закончились переговоры посланников Трампа в Киеве и Москве

На этом переговорный процесс, однако, не заканчивается. Уиткофф и Кушнер хотят вернуться к трехстороннему формату с участием США, Украины и России. Кушнер заявил в Киеве, что такой формат уже обсуждался с обеими сторонами и Вашингтон надеется вскоре добиться прогресса. Кроме того, ожидаются новые консультации Украины, США и европейских стран.