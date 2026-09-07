Газета Financial Times узнала, чем закончились переговоры посланников Трампа в Киеве и Москве
Новая попытка администрации президента США Дональда Трампа приблизить окончание войны в Украине не принесла результата. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер добиться прорыва не смогли, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Более трех часов с Путиным
5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов и завершились поздно вечером.
Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор "содержательным, конструктивным и предельно откровенным". Однако никаких конкретных договоренностей по его итогам объявлено не было. Американская сторона представила свои соображения относительно возможного урегулирования, а затем отправилась в Киев.
Одним из главных препятствий остается территориальный вопрос. Москва по-прежнему требует от Украины уступок в отношении Донбасса, тогда как Киев отказывается добровольно отдавать территории России. По данным Financial Times, именно вопрос Донбасса занимал важное место в последних переговорах.
Первая поездка в Киев
Уже на следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев. Для обоих это был первый официальный визит в украинскую столицу в качестве переговорщиков Трампа.
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Сначала они около трех часов разговаривали с Владимиром Зеленским и украинской делегацией, после чего переговоры продолжились с участием представителей Великобритании, Франции и Германии. Обсуждались не только возможные условия прекращения войны, но и гарантии безопасности для Украины, помощь энергетике перед зимой и поставки средств противовоздушной обороны.
Уиткофф после встречи назвал разговор "содержательным" и "значимым", а Кушнер говорил о необходимости добиться долгосрочного мира. Однако за этими оптимистичными формулировками конкретного результата пока не последовало.
Зеленский после переговоров фактически признал, что быстрого окончания боевых действий не ожидает. Он заявил, что Украина исходит из того, что война продолжится, и поэтому рассчитывает на американскую помощь зимой, в том числе в укреплении ПВО и энергетической системы.
Главное противоречие осталось
Несмотря на многочасовые встречи в двух столицах, ключевая проблема не изменилась: позиции Москвы и Киева по условиям прекращения войны остаются слишком далекими друг от друга.
Россия не демонстрирует готовности отказаться от своих территориальных требований. Украина, в свою очередь, не согласна передавать России территории в обмен на прекращение боевых действий. Financial Times отмечает, что поездка американских переговорщиков не привела к прорыву и существенного сближения позиций сторон пока не произошло.
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На этом переговорный процесс, однако, не заканчивается. Уиткофф и Кушнер хотят вернуться к трехстороннему формату с участием США, Украины и России. Кушнер заявил в Киеве, что такой формат уже обсуждался с обеими сторонами и Вашингтон надеется вскоре добиться прогресса. Кроме того, ожидаются новые консультации Украины, США и европейских стран.