Латвия закрывает автобусное сообщение с Россией и Беларусью - когда запрет может вступить в силу

Одновременно Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшем осуществлении международных автомобильных перевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования. В документе анализируется обмен разрешениями на автомобильные перевозки между Латвией и Россией в период с 2022 по 2026 год, оценивается влияние на экономику и занятость, обобщается информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определяется необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет представлен на рассмотрение Кабинету министров.