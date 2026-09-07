Латвия закрывает автобусное сообщение с Россией и Беларусью - когда запрет может вступить в силу
Министерство сообщения внесло в Кабинет министров (КМ) предложения о внесении изменений в Закон об автомобильных перевозках, предусматривающих с будущего года полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь.
Изменения предусматривают запрет регулярных и нерегулярных международных пассажирских автобусных перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных перевозок через территорию Латвии в эти страны.
В соответствии с международным соглашением в настоящее время из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Ежедневные рейсы в Москву осуществляет SIA Norma-A, которая предоставляет пассажирские перевозки под брендом Ecolines. Разрешение на маршрут действительно до 9 января 2027 года, и продлевать его не планируется.
Одновременно Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшем осуществлении международных автомобильных перевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования. В документе анализируется обмен разрешениями на автомобильные перевозки между Латвией и Россией в период с 2022 по 2026 год, оценивается влияние на экономику и занятость, обобщается информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определяется необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет представлен на рассмотрение Кабинету министров.
Как сообщалось, 7 октября прошлого года Кабинет министров уже поддержал предложение Минсообщения запретить с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года нерегулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. В настоящее время министерство готовит распоряжение о продлении запрета еще на год.
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Как отмечают в министерстве, фактический эффект от ограничения регулярных рейсов из Латвии не является полным, поскольку пассажиры могут использовать стыковочные маршруты через Эстонию и Литву, а также услуги микроавтобусов, которые не подпадают под действие норм, регулирующих автобусные перевозки. Поэтому Минсообщения продолжит оценку аспектов безопасности, экономических и международных обязательств, чтобы прийти к скоординированному решению на уровне стран Балтии и Европейского союза (ЕС).
Как сообщалось, Национальное объединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает Минсообщения не продлевать лицензии перевозчиков, которые позволяют осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну.
Как указывает Нацобъединение, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров, а в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть, вместе с чем возросли и риски безопасности.