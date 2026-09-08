Минземледелия объяснило суть законов, которые вводят ответственность для владельцев собак в Латвии
Министерство земледелия выступило с заявлением после случая нападения собак на детей в Царникаве. Ведомство подчеркивает, что в Латвии уже действует ужесточенный порядок в отношении собак, напавших на людей.
С 1 июля 2026 года вступили в силу изменения в Законе о защите животных. Если в результате нападения человек получил тяжкие телесные повреждения или погиб, а владелец или держатель собаки был привлечен к уголовной ответственности, животное может быть подвергнуто эвтаназии.
Одновременно Министерство земледелия разработало проект правил Кабинета министров "Правила содержания собаки, напавшей на другое животное или человека". Документ передан в Государственную канцелярию для дальнейшего рассмотрения.
Новые правила касаются прежде всего того, что должно происходить с собакой после нападения. Они определят требования к ее дальнейшему содержанию, обязанности владельца или держателя и другие практические вопросы.
В министерстве подчеркивают, что необходимо разделять ответственность за само нападение и дальнейшее содержание животного после инцидента. Проект новых правил посвящен именно второму вопросу.
Комментируя нападение собак на детей в Царникаве, Министерство земледелия заявило, что ответственность за случившееся полностью лежит на владельце животных. В ведомстве отмечают, что существующее законодательство уже позволяет привлекать владельца к ответственности за причиненный собакой вред.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что собакам, напавшим на детей в Царникаве, вовремя не сделали прививку от бешенства.