Минземледелия объяснило суть законов, которые вводят ответственность для владельцев собак в Латвии

С 1 июля 2026 года вступили в силу изменения в Законе о защите животных. Если в результате нападения человек получил тяжкие телесные повреждения или погиб, а владелец или держатель собаки был привлечен к уголовной ответственности, животное может быть подвергнуто эвтаназии.