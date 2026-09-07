8 лет тюрьмы за 43 евро для армии РФ: прокурор выдвинул требование по делу активистки из Резекне
Прокурор потребовал для жительницы Резекне Полины Камлевой восемь лет тюрьмы за передачу около 43 евро для российских военных.
Прокурор потребовал приговорить пророссийскую активистку из Резекне Полину Камлеву к восьми годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Об этом стало известно в ходе судебных дебатов в Рижском городском суде. Камлева обвиняется в передаче около 43 евро на покупку оборудования для подавления дронов, предназначенного для российских военнослужащих, находящихся на фронте в Украине.
В прокуратуре сообщили, что при определении наказания учитывались характер преступления, обстоятельства его совершения и мотивация обвиняемой финансировать российские вооруженные силы в ходе военного нападения на Украину.
Кроме того, следствие считает, что действия Камлевой представляли угрозу интересам международного мира и безопасности. В деле было установлено одно отягчающее обстоятельство, смягчающих обстоятельств не выявлено.
При этом небольшая сумма переданных денег, по мнению прокурора, не должна существенно влиять на размер наказания. В прокуратуре пояснили, что сумма была лишь одним из обстоятельств, которые оценивались при определении характера преступления.
Прокурор считает запрошенное наказание соразмерным содеянному. По его мнению, оно необходимо для защиты общественной безопасности, восстановления справедливости, наказания виновного, ее ресоциализации, а также предотвращения новых преступлений как со стороны самой обвиняемой, так и других людей.
Как деньги должны были попасть в Россию
Как установило расследование, в декабре 2024 года Камлева откликнулась на обращение контактного лица в России с просьбой предоставить деньги на покупку оборудования для подавления дронов российским военным на фронте в Украине.
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Поскольку напрямую перевести деньги из латвийского банка в российский банк невозможно, Камлева обратилась к знакомой в Беларуси. По просьбе Камлевой знакомая, не зная настоящей цели платежа, перевела со своего личного счета в белорусском банке 157 белорусских рублей - около 42,86 евро - на счет Камлевой в российском банке.
Камлевой предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта. За это преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы и пробационный надзор сроком до трех лет.
Сейчас Камлева находится под стражей. 7 октября она должна выступить в суде с последним словом.
При этом прокуратура подчеркивает: человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в предусмотренном законом порядке.