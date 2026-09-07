8 лет тюрьмы за 43 евро для армии РФ: прокурор выдвинул требование по делу активистки из Резекне

Прокурор потребовал приговорить пророссийскую активистку из Резекне Полину Камлеву к восьми годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Об этом стало известно в ходе судебных дебатов в Рижском городском суде. Камлева обвиняется в передаче около 43 евро на покупку оборудования для подавления дронов, предназначенного для российских военнослужащих, находящихся на фронте в Украине.